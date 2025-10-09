  1. Inicio
Supremo y Keylor Navas se roban el show: Ambiente previo al Honduras vs Costa Rica

Imágenes del ambiente por el Honduras vs Costa Rica por las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026

  • 09 de octubre de 2025 a las 19:23
1 de 18

La Selección de Honduras recibe este jueves a Costa Rica por la Eliminatoria Mundialista de Concacaf. El ambientazo que se vive a pocos minutos del arranque del partido.

Fotos: Mauricio Ayala y Yoseph Amaya.
2 de 18

El estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula luce abarrotado a pocos minutos del arranque del partido entre Honduras y Costa Rica.

3 de 18

Aficionados hondureños llegaron desde tempranas horas para apoyar a la Bicolor en este trascendental partido de eliminatoria.

4 de 18

Los ticos no se quedaron atrás y también estarán apoyando a su selección nacional.

5 de 18

Los visitantes quieren sacar oro de San Pedro Sula. Esperan llevarse un triunfo importante.

6 de 18

Las bellas chicas no pueden faltar y engalanan la previa de este tipo de encuentros deportivos.

7 de 18

Los tiktokers Supremo y Joao Ferreira llegaron al coloso sampedrano para apoyar a la Selección Nacional.

8 de 18

Lester Cardona se ha ganado el cariño de los hondureños y fue la sensación previo al arranque del partido.

9 de 18

La selección de Costa Rica realizó un reconocimiento de cancha en el Francisco Morazán.

10 de 18

El exportero del Real Madrid Keylor Navas fue el que se llevó los reflectores tras pisar el engramillado del "Mora".

11 de 18

Así saludó el campeón de Champions League a los aficionados catrachos.

12 de 18

El periodista Orlando Ponce y Supremo estrecharon la mano. Son buenos amigos, según lo han comentado.

13 de 18

EL HERALDO captó a los tiktokers en el estadio Morazán de San Pedro Sula.

14 de 18

El candidato presidencial Salvador Nasralla llegó acompañado de su esposa, Iroshka Elvir.

15 de 18

Así fue el tierno beso entre Salvador y su linda esposa.

16 de 18

Iroshka Elvir es fiel seguidora de la Selección Nacional de Honduras.

17 de 18

Miles de aficionados tratan de ingresar al recinto deportivo. El partido arranca a partir de las 8:00 PM.

18 de 18

La bella tica que robó suspiros en el Morazán.

