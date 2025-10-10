Tabla de posiciones: así marchan los grupos de eliminatoria de Concacaf

Tegucigalpa, Honduras.- Se juega la segunda fecha de la última fase de la eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial United 2026 y todos los grupos están en plena disputa. La acción comenzó con el choque entre Nicaragua ante Haití, donde los isleños se llevaron el triunfo de 0-3 ante los pinoleros.

Con eso los haitianos llegaron a cinco puntos, quedando como líderes del Grupo C ya que Honduras no pudo ante Costa Rica y terminaron igualando sin goles en el estadio Morazán de San Pedro Sula. Haití es líder del Grupo C por mejor diferencia de goles sobre la 'H', abajo quedó Costa Rica con tres puntos y de último Nicaragua con solo uno.

Por su parte Guatemala estuvo cerca de dar la sorpresa de derrotar como visitante a Surinam, lo ganaba por la mínima, pero los Suriboys lo lograron igualar en el último minuto. Los sudamericanos son líderes del Grupo A con cinco puntos, abajo quedó Panamá con la misma cantidad luego de su triunfo en casa de El Salvador que se quedó con tres y de último los 'chapines' con solo dos.

Tabla de posiciones de eliminatoria de Concacaf