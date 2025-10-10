  1. Inicio
  2. · Deportes

Tabla de posiciones: así marchan los grupos de eliminatoria de Concacaf

Selecciones del Caribe están comandando los grupos en la eliminatoria de la Concacaf rumbo a United 2026

  • 10 de octubre de 2025 a las 18:10
Tabla de posiciones: así marchan los grupos de eliminatoria de Concacaf

Guatemala no ha corrido con la dicha de sumar como habrían querido.

Tegucigalpa, Honduras.- Se juega la segunda fecha de la última fase de la eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial United 2026 y todos los grupos están en plena disputa.

La acción comenzó con el choque entre Nicaragua ante Haití, donde los isleños se llevaron el triunfo de 0-3 ante los pinoleros.

¡Ejemplear! Japoneses se unen y limpian estadio tras partido de Nicaragua ante Haití

Con eso los haitianos llegaron a cinco puntos, quedando como líderes del Grupo C ya que Honduras no pudo ante Costa Rica y terminaron igualando sin goles en el estadio Morazán de San Pedro Sula.

Haití es líder del Grupo C por mejor diferencia de goles sobre la 'H', abajo quedó Costa Rica con tres puntos y de último Nicaragua con solo uno.

Guatemala no pudo mantener la ventaja y se le escapa la victoria en Surinam

Por su parte Guatemala estuvo cerca de dar la sorpresa de derrotar como visitante a Surinam, lo ganaba por la mínima, pero los Suriboys lo lograron igualar en el último minuto.

Los sudamericanos son líderes del Grupo A con cinco puntos, abajo quedó Panamá con la misma cantidad luego de su triunfo en casa de El Salvador que se quedó con tres y de último los 'chapines' con solo dos.

Tabla de posiciones de eliminatoria de Concacaf

Tabla de posiciones: así marchan los grupos de eliminatoria de Concacaf

En el Grupo B Curazao lidera el grupo con siete puntos con el triunfo sobre Jamaica, quien tiene seis, de tercero está Trinidad y Tobago que ya derrotó 3-0 en la visita a Bermudas que sigue sin sumar puntos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Gian Carlos Castañeda
Gian Carlos Castañeda
Periodista

Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Publicidad. Periodista deportivo desde el 2013 y en grupo OPSA desde el 2016. Encargado de la sección de Deporte en la página web de Diario El Heraldo.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias