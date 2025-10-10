¡Ejemplear! Japoneses se unen y limpian estadio tras partido de Nicaragua ante Haití

Aficionados de Nicaragua han recibido una tremenda lección por parte de un grupo de japoneses tras el partido ante Haití
La selección de Haití visitó Managua para enfrentar a su similar de Nicaragua por la eliminatoria rumbo al Mundial United 2026.
Haití no falló y se llevó el triunfo en el estadio Nacional de Managua gracias a los tantos de Nazon, Jean Jacques y Deedson.
Haití se ha convertido en un candidato a clasificarse al Mundial, lleva dos empates y un triunfo en sus tres juegos de la última fase de la eliminatoria.
"Pido una disculpa enorme a nuestra afición, porque no fuimos dignos rivales del visitante. Nos superaron muy bien, hizo su partido como tenía que hacerlo. Voy a hacer cambios, hay jugadores que ni siquiera van a estar en el banco ante Costa Rica porque le quedaron a deber a toda su gente", explicó en conferencia el seleccionador de Nicaragua, Marco Antonio 'Fantasma' Figueroa, tras sufrir goleada de los haitianos.
Al final del partido, como es una de las malas costumbres de los aficionados, el enmueble deportivo quedó totalmente con mucho sucio.
"No bastó con que Haití nos goleara, además los fanáticos de Nicaragua dejaron 'puerco' el Estadio Nacional de Fútbol la noche del jueves", añadió la citada fuente. Luego dieron a conocer la ayuda que recibieron para poder limpiarlo.
Un grupo de jóvenes japoneses que residen en Nicaragua acudieron al inmueble para apoyar a los 'Pinoleros' y después se pusieron manos a la obra para adecentar el mismo, demostrando puramente su cultura.
Cabe remarcar que la cultura japonesa relaciona la limpieza con un profundo respeto por el entorno y la espiritualidad, viéndola no solo como higiene, sino como una filosofía de vida.
Las imágenes no tardaron en viralizarse por las redes sociales y muchos las compartieron. Ellos pidieron las bolsas para pasar por cada fila y botar todos los desperdicios que dejaron los aficionados nicaragüenses.
Esto se refleja en el aprendizaje desde la escuela, el Osoji (gran limpieza anual), y un fuerte sentido de responsabilidad cívica para mantener aseados los espacios públicos y privados.
El Osoji que practican en Japón es un ritual anual de limpieza profunda que no solo elimina el polvo, sino también la "carga" física y mental del año anterior. Implica deshacerse de objetos innecesarios y reparar lo roto.
En Japón se enseña desde la infancia a cuidar los espacios comunes, y es normal que los ciudadanos limpien sus propias calles y participen en jornadas comunitarias de limpieza. Esto se extiende al mantenimiento impecable de camiones de basura y baños públicos, demostrando respeto por el entorno compartido.
Por otra parte, Nicaragua quedó al borde de la eliminación y está obligadísimo a vencer a Costa Rica para seguir soñando con su primera aparición en la historia de los Mundiales. Solo tiene un punto en el último lugar del Grupo C.
La eliminatoria de Concacaf está al rojo vivo, todos pelean por quedar primero en su grupo para clasificarse al Mundial