¡Ejemplear! Japoneses se unen y limpian estadio tras partido de Nicaragua ante Haití

"Pido una disculpa enorme a nuestra afición, porque no fuimos dignos rivales del visitante. Nos superaron muy bien, hizo su partido como tenía que hacerlo. Voy a hacer cambios, hay jugadores que ni siquiera van a estar en el banco ante Costa Rica porque le quedaron a deber a toda su gente", explicó en conferencia el seleccionador de Nicaragua, Marco Antonio 'Fantasma' Figueroa, tras sufrir goleada de los haitianos.