Así 'pulen' el estadio Nacional previo al juego de Honduras ante Haití por la eliminatoria

La Selección Nacional de Honduras se enfrenta ante su similar de Haití por la cuarta fecha de la fase final de la eliminatoria rumbo al Mundial United 2026

  • 13 de octubre de 2025 a las 11:02
Así 'pulen' el estadio Nacional previo al juego de Honduras ante Haití por la eliminatoria
1 de 12

 Fotos: El Heraldo
Así 'pulen' el estadio Nacional previo al juego de Honduras ante Haití por la eliminatoria
2 de 12

El estadio Nacional vivirá una nueva fiesta del fútbol cuando el equipo de Honduras se mida ante Haití por la eliminatoria rumbo al Mundial 2026.

Así 'pulen' el estadio Nacional previo al juego de Honduras ante Haití por la eliminatoria
3 de 12

Este será el cuarto partido en este estadio para la escuadra que manda Reinaldo Rueda en esta eliminatoria, antes se enfrentó a Cuba, Antigua y Barbuda y Nicaragua.
Así 'pulen' el estadio Nacional previo al juego de Honduras ante Haití por la eliminatoria
4 de 12

Los últimos trabajos se realizaron este lunes, mismo día del partido, y esque algunos se vieron retrasados porque ha estadio lloviendo por la tarde-noche en la capital hondureña.
Así 'pulen' el estadio Nacional previo al juego de Honduras ante Haití por la eliminatoria
5 de 12

Todo marcha bien, los preparativos están saliendo con horas antes de que todo de inicio.
Así 'pulen' el estadio Nacional previo al juego de Honduras ante Haití por la eliminatoria
6 de 12

La cancha tiene que estar en óptimas condiciones, se ha cortado a la altura justa para que el balón ruede sin ningún problema y también se han trazados las marcas.
Así 'pulen' el estadio Nacional previo al juego de Honduras ante Haití por la eliminatoria
7 de 12

En las graderías también se ha realizado una limpieza, el estadio Nacional tiene que lucir bien, no es para menos, juega la 'H'.
Así 'pulen' el estadio Nacional previo al juego de Honduras ante Haití por la eliminatoria
8 de 12

Honduras llega a este compromiso luego de sacar un empate en el estadio Morazán ante Costa Rica.

Así 'pulen' el estadio Nacional previo al juego de Honduras ante Haití por la eliminatoria
9 de 12

La alfombra frente a los banquillos de los suplentes y técnicos también se realizó la limpieza correspondiente.
Así 'pulen' el estadio Nacional previo al juego de Honduras ante Haití por la eliminatoria
10 de 12

Honduras llega con la necesidad de ganar a Haití, selección que cuenta con la misma cantidad de puntos (5) que Honduras, pero de ser un resultado contrario, se podría complicar, ya que se los 'ticos' ganan a Nicaragua, llegarían a seis.
Así 'pulen' el estadio Nacional previo al juego de Honduras ante Haití por la eliminatoria
11 de 12

Hay una alta probabilidad de lluvia para la hora que está programado el partido, ha estado lloviendo en la capital en los últimos días.
Así 'pulen' el estadio Nacional previo al juego de Honduras ante Haití por la eliminatoria
12 de 12

Todo está listo, ahora solo se espera que Honduras saque los tres puntos como local para llegar dependiendo se si mismo a las visitas ante Nicaragua y Costa Rica.
