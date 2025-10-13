Así 'pulen' el estadio Nacional previo al juego de Honduras ante Haití por la eliminatoria

La Selección Nacional de Honduras se enfrenta ante su similar de Haití por la cuarta fecha de la fase final de la eliminatoria rumbo al Mundial United 2026
El estadio Nacional vivirá una nueva fiesta del fútbol cuando el equipo de Honduras se mida ante Haití por la eliminatoria rumbo al Mundial 2026.
Este será el cuarto partido en este estadio para la escuadra que manda Reinaldo Rueda en esta eliminatoria, antes se enfrentó a Cuba, Antigua y Barbuda y Nicaragua.
Los últimos trabajos se realizaron este lunes, mismo día del partido, y esque algunos se vieron retrasados porque ha estadio lloviendo por la tarde-noche en la capital hondureña.
Todo marcha bien, los preparativos están saliendo con horas antes de que todo de inicio.
La cancha tiene que estar en óptimas condiciones, se ha cortado a la altura justa para que el balón ruede sin ningún problema y también se han trazados las marcas.
En las graderías también se ha realizado una limpieza, el estadio Nacional tiene que lucir bien, no es para menos, juega la 'H'.
Honduras llega a este compromiso luego de sacar un empate en el estadio Morazán ante Costa Rica.
La alfombra frente a los banquillos de los suplentes y técnicos también se realizó la limpieza correspondiente.
Honduras llega con la necesidad de ganar a Haití, selección que cuenta con la misma cantidad de puntos (5) que Honduras, pero de ser un resultado contrario, se podría complicar, ya que se los 'ticos' ganan a Nicaragua, llegarían a seis.
Hay una alta probabilidad de lluvia para la hora que está programado el partido, ha estado lloviendo en la capital en los últimos días.
Todo está listo, ahora solo se espera que Honduras saque los tres puntos como local para llegar dependiendo se si mismo a las visitas ante Nicaragua y Costa Rica.