  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

¿Choco y Vega? El 11 titular con el que saldría Honduras en partido ante Haití por eliminatoria

La Selección Nacional de Honduras se enfrenta este lunes ante su similar de Haití por la cuarta fecha de la última fase de la eliminatoria rumbo al Mundial United 2026

  • 12 de octubre de 2025 a las 18:50
¿Choco y Vega? El 11 titular con el que saldría Honduras en partido ante Haití por eliminatoria
1 de 20

La Selección Nacional de Honduras se enfrenta este lunes ante su similar de Haití por la cuarta fecha de la última fase de la eliminatoria rumbo al Mundial United 2026
¿Choco y Vega? El 11 titular con el que saldría Honduras en partido ante Haití por eliminatoria
2 de 20

PORTERO - La portería no sería trastocada por Reinaldo Rueda. Menjívar suma tres partidos sin recibir gol.
¿Choco y Vega? El 11 titular con el que saldría Honduras en partido ante Haití por eliminatoria
3 de 20

LATERAL DERECHO - Andy Nájar sería nuevamente el titular de Honduras ante Haití por la fecha cuatro de la Eliminatoria.
¿Choco y Vega? El 11 titular con el que saldría Honduras en partido ante Haití por eliminatoria
4 de 20

DEFENSA CENTRAL - Getsel Montes ha cumplido de manera sobresaliente la baja de Denil Maldonado en el perfil derecho.
¿Choco y Vega? El 11 titular con el que saldría Honduras en partido ante Haití por eliminatoria
5 de 20

DEFENSA CENTRAL - Marcelo Santos cumplió en gran manera reemplazando al lesionado Julián Martínez.
¿Choco y Vega? El 11 titular con el que saldría Honduras en partido ante Haití por eliminatoria
6 de 20

LATERAL IZQUIERDO - Joseph Rosales, futbolista del Minnesota United, se mantendría en el 11 de Reinaldo Rueda.
¿Choco y Vega? El 11 titular con el que saldría Honduras en partido ante Haití por eliminatoria
7 de 20

VOLANTE - Kervin Arriaga es pieza clave en el engranaje de la Bicolor Hondureña. El volante del Levante repetiría en el 11 titular de la Bicolor.
¿Choco y Vega? El 11 titular con el que saldría Honduras en partido ante Haití por eliminatoria
8 de 20

VOLANTE - Deiby Flores es el capitán que ahora tiene la Selección Nacional de Honduras.
¿Choco y Vega? El 11 titular con el que saldría Honduras en partido ante Haití por eliminatoria
9 de 20

VOLANTE - Tirado al costado izquierdo aparecería Luis Palma, uno de los jugadores más importantes que tiene la Selección Nacional.
¿Choco y Vega? El 11 titular con el que saldría Honduras en partido ante Haití por eliminatoria
10 de 20

VOLANTE - El volante zurdo Alexy Vega sería la otra sorpresa en el 11 titular de Honduras. Esto pensando en que Rueda está obligado a hacer cambios en su once.
¿Choco y Vega? El 11 titular con el que saldría Honduras en partido ante Haití por eliminatoria
11 de 20

DELANTERO - Jorge Benguché tiene olfato goleador y quiere celebrar su primer tanto con Honduras en la tercera ronda de la Eliminatoria.
¿Choco y Vega? El 11 titular con el que saldría Honduras en partido ante Haití por eliminatoria
12 de 20

DELANTERO - Yustin Arboleda sería la otra sorpresa en el 11 titular de Honduras ante Haití en el Estadio Nacional Chelato Uclés.
¿Choco y Vega? El 11 titular con el que saldría Honduras en partido ante Haití por eliminatoria
13 de 20

OPCIONES - Carlos Pineda, volante del Sporting de Costa Rica, quiere sumar minutos con Honduras ante Costa Rica por la Eliminatoria.
¿Choco y Vega? El 11 titular con el que saldría Honduras en partido ante Haití por eliminatoria
14 de 20

OPCIONES - Luis Fernando Vega ingresó de cambio ante Costa Rica y podría tener minutos nuevamente ante Haití.
¿Choco y Vega? El 11 titular con el que saldría Honduras en partido ante Haití por eliminatoria
15 de 20

OPCIONES - Rigoberto Rivas volvió a la convocatoria de Honduras y tendría minutos ante los caribeños en el Estadio Nacional.
¿Choco y Vega? El 11 titular con el que saldría Honduras en partido ante Haití por eliminatoria
16 de 20

OPCIONES - Alexander López, volante de Olancho FC, tuvo minutos ante Costa Rica en el Estadio Francisco Morazán.
¿Choco y Vega? El 11 titular con el que saldría Honduras en partido ante Haití por eliminatoria
17 de 20

OPCIONES - El otro futbolista que tendría minutos ante los caribeños es Anthony "Choco" Lozano.
¿Choco y Vega? El 11 titular con el que saldría Honduras en partido ante Haití por eliminatoria
18 de 20

Honduras y Haití se miden este lunes 13 de octubre a las 6:06 PM en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.
¿Choco y Vega? El 11 titular con el que saldría Honduras en partido ante Haití por eliminatoria
19 de 20

DT - Reinaldo Rueda sabe que no puede dejar escapar el triunfo en el último partido de local de Honduras en la Eliminatoria Mundialista.
¿Choco y Vega? El 11 titular con el que saldría Honduras en partido ante Haití por eliminatoria
20 de 20

OPCIONES - Luis Santamaría, lateral derecho de la Bicolor, es una de las opciones que tiene Reinaldo Rueda por ese costado.
Cargar más fotos