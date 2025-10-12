¿Choco y Vega? El 11 titular con el que saldría Honduras en partido ante Haití por eliminatoria

La Selección Nacional de Honduras se enfrenta este lunes ante su similar de Haití por la cuarta fecha de la última fase de la eliminatoria rumbo al Mundial United 2026
PORTERO - La portería no sería trastocada por Reinaldo Rueda. Menjívar suma tres partidos sin recibir gol.
LATERAL DERECHO - Andy Nájar sería nuevamente el titular de Honduras ante Haití por la fecha cuatro de la Eliminatoria.
DEFENSA CENTRAL - Getsel Montes ha cumplido de manera sobresaliente la baja de Denil Maldonado en el perfil derecho.
DEFENSA CENTRAL - Marcelo Santos cumplió en gran manera reemplazando al lesionado Julián Martínez.
LATERAL IZQUIERDO - Joseph Rosales, futbolista del Minnesota United, se mantendría en el 11 de Reinaldo Rueda.
VOLANTE - Kervin Arriaga es pieza clave en el engranaje de la Bicolor Hondureña. El volante del Levante repetiría en el 11 titular de la Bicolor.
VOLANTE - Deiby Flores es el capitán que ahora tiene la Selección Nacional de Honduras.
VOLANTE - Tirado al costado izquierdo aparecería Luis Palma, uno de los jugadores más importantes que tiene la Selección Nacional.
VOLANTE - El volante zurdo Alexy Vega sería la otra sorpresa en el 11 titular de Honduras. Esto pensando en que Rueda está obligado a hacer cambios en su once.
DELANTERO - Jorge Benguché tiene olfato goleador y quiere celebrar su primer tanto con Honduras en la tercera ronda de la Eliminatoria.
DELANTERO - Yustin Arboleda sería la otra sorpresa en el 11 titular de Honduras ante Haití en el Estadio Nacional Chelato Uclés.
OPCIONES - Carlos Pineda, volante del Sporting de Costa Rica, quiere sumar minutos con Honduras ante Costa Rica por la Eliminatoria.
OPCIONES - Luis Fernando Vega ingresó de cambio ante Costa Rica y podría tener minutos nuevamente ante Haití.
OPCIONES - Rigoberto Rivas volvió a la convocatoria de Honduras y tendría minutos ante los caribeños en el Estadio Nacional.
OPCIONES - Alexander López, volante de Olancho FC, tuvo minutos ante Costa Rica en el Estadio Francisco Morazán.
OPCIONES - El otro futbolista que tendría minutos ante los caribeños es Anthony "Choco" Lozano.
Honduras y Haití se miden este lunes 13 de octubre a las 6:06 PM en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.
DT - Reinaldo Rueda sabe que no puede dejar escapar el triunfo en el último partido de local de Honduras en la Eliminatoria Mundialista.
OPCIONES - Luis Santamaría, lateral derecho de la Bicolor, es una de las opciones que tiene Reinaldo Rueda por ese costado.