Reinaldo Rueda y el recuerdo del único tropiezo ante Haití en Honduras

En 2007, Haití venció 3-1 a Honduras en La Ceiba bajo el mando de Rueda. Hoy, el técnico colombiano busca su revancha en la eliminatoria hacia el Mundial 2026

  • 13 de octubre de 2025 a las 10:53
Reinaldo Rueda estuvo en el banquillo de Honduras en la única victoria de Haití en Honduras.

Honduras.- El 18 de abril de 2007 en el Estadio Municipal de La Ceiba, la selección de Haití sorprendió al vencer 1-3 a Honduras, en lo que hasta hoy sigue siendo su única victoria en territorio catracho. Lo más curioso: en ese entonces, Reinaldo Rueda estaba en el banquillo, el mismo que hoy dirige a la Bicolor.

El encuentro, que servía como preparación para la Copa Oro de ese año, comenzó favorable para Honduras. Apenas al minuto seis, Carlos Pavón adelantó a los locales desde el punto penal, lo que hacía prever un dominio cómodo de la “H”.

Durante los primeros 25 minutos, los catrachos manejaron el ritmo y generaron peligro constante, pero la historia cambió drásticamente con el paso del tiempo.

Rueda se disculpa con la afición y anticipa cambios en Honduras para el decisivo duelo ante Haití

A los 40 minutos, Alexandre Boucicaut empató el partido, y en la segunda mitad, Haití aprovechó los espacios para dar el golpe definitivo. Éliphène Cadet al 70’ y Peter Germain al 77’ firmaron la remontada, pese a que los caribeños se quedaron con diez jugadores tras la expulsión de Ednerson Raymond al 72’.

La selección haitiana, dirigida por el cubano Luis Armelio García, mostró una intensidad y velocidad que descolocó por completo al equipo de Rueda.

Honduras domina en los enfrentamientos directos con 9 victorias, 1 empate y 4 derrotas.

Honduras domina en los enfrentamientos directos con 9 victorias, 1 empate y 4 derrotas.

Aquella victoria llegó en un gran momento para Haití, que era el vigente campeón de la Copa del Caribe 2007, torneo organizado por la Unión Caribeña de Fútbol (CFU), y que luego fue reemplazada por la actual Liga de Naciones de Concacaf.

Jorge Álvarez sobre el juego vs Haití: "No importa si jugamos bonito o feo, lo importante es ganar"

Hoy, 18 años después, el destino vuelve a cruzar a Honduras y Haití, esta vez por la Ronda Final de las eliminatorias al Mundial United 2026. Ambos equipos llegan con cinco puntos con Honduras buscando afirmarse en la eliminatoria y Haití dispuesto a dar otro golpe de autoridad.

Sobre Reinaldo Rueda la pregunta es inevitable: ¿podría repetirse lo ocurrido en 2007 o será esta vez la revancha para el técnico colombiano?

Alineaciones de aquel partido

Honduras:

POR: Noel Valladares; DEF: Jaime Rosales, Érick Norales, Maynor Figueroa, Emilio Izaguirre, Mauricio Sabillón; MED: Carlos Oliva, Wilson Palacios, Boniek García, Emil Martínez; DEL: Carlos Pavón.

DT: Reinaldo Rueda.

Haití:

POR: Peterson Occénat; DEF: Windsor Noncent, Pierre Richard Bruny, Olrish Saurel, Ednerson Raymond; MED: Monès Chéry, James Marcelin, Brunel Fucien, Alexandre Boucicaut; DEL: Pierre-Roland Saint-Jean, Éliphène Cadet.

DT: Luis Armelio García.

Redacción web
Alberto Cerrato

