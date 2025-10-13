Reinaldo Rueda y el recuerdo del único tropiezo ante Haití en Honduras

Honduras.- El 18 de abril de 2007 en el Estadio Municipal de La Ceiba, la selección de Haití sorprendió al vencer 1-3 a Honduras, en lo que hasta hoy sigue siendo su única victoria en territorio catracho. Lo más curioso: en ese entonces, Reinaldo Rueda estaba en el banquillo, el mismo que hoy dirige a la Bicolor.

El encuentro, que servía como preparación para la Copa Oro de ese año, comenzó favorable para Honduras. Apenas al minuto seis, Carlos Pavón adelantó a los locales desde el punto penal, lo que hacía prever un dominio cómodo de la “H”.

Durante los primeros 25 minutos, los catrachos manejaron el ritmo y generaron peligro constante, pero la historia cambió drásticamente con el paso del tiempo.