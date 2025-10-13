Reinaldo Rueda y el recuerdo del único tropiezo ante Haití en Honduras

Honduras.- El 18 de abril de 2007 en el Estadio Municipal de La Ceiba, la selección de Haití sorprendió al vencer 1-3 a Honduras, en lo que hasta hoy sigue siendo su única victoria en territorio catracho. Lo más curioso: en ese entonces, Reinaldo Rueda estaba en el banquillo, el mismo que hoy dirige a la Bicolor.
El encuentro, que servía como preparación para la Copa Oro de ese año, comenzó favorable para Honduras. Apenas al minuto seis, Carlos Pavón adelantó a los locales desde el punto penal, lo que hacía prever un dominio cómodo de la “H”.
Durante los primeros 25 minutos, los catrachos manejaron el ritmo y generaron peligro constante, pero la historia cambió drásticamente con el paso del tiempo.
A los 40 minutos, Alexandre Boucicaut empató el partido, y en la segunda mitad, Haití aprovechó los espacios para dar el golpe definitivo. Éliphène Cadet al 70’ y Peter Germain al 77’ firmaron la remontada, pese a que los caribeños se quedaron con diez jugadores tras la expulsión de Ednerson Raymond al 72’.
La selección haitiana, dirigida por el cubano Luis Armelio García, mostró una intensidad y velocidad que descolocó por completo al equipo de Rueda.
Aquella victoria llegó en un gran momento para Haití, que era el vigente campeón de la Copa del Caribe 2007, torneo organizado por la Unión Caribeña de Fútbol (CFU), y que luego fue reemplazada por la actual Liga de Naciones de Concacaf.
Hoy, 18 años después, el destino vuelve a cruzar a Honduras y Haití, esta vez por la Ronda Final de las eliminatorias al Mundial United 2026. Ambos equipos llegan con cinco puntos con Honduras buscando afirmarse en la eliminatoria y Haití dispuesto a dar otro golpe de autoridad.
Sobre Reinaldo Rueda la pregunta es inevitable: ¿podría repetirse lo ocurrido en 2007 o será esta vez la revancha para el técnico colombiano?
Alineaciones de aquel partido
Honduras:
POR: Noel Valladares; DEF: Jaime Rosales, Érick Norales, Maynor Figueroa, Emilio Izaguirre, Mauricio Sabillón; MED: Carlos Oliva, Wilson Palacios, Boniek García, Emil Martínez; DEL: Carlos Pavón.
DT: Reinaldo Rueda.
Haití:
POR: Peterson Occénat; DEF: Windsor Noncent, Pierre Richard Bruny, Olrish Saurel, Ednerson Raymond; MED: Monès Chéry, James Marcelin, Brunel Fucien, Alexandre Boucicaut; DEL: Pierre-Roland Saint-Jean, Éliphène Cadet.
DT: Luis Armelio García.