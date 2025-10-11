Jorge Álvarez sobre el juego vs Haití: "No importa si jugamos bonito o feo, lo importante es ganar"

Tegucigalpa, Honduras.- La Selección de Honduras se juega un partido crucial este lunes en el estadio Francisco Morazán, cuando reciba a Haití por la cuarta jornada de las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026. Con la tabla aún apretada, los tres puntos en casa son vitales para mantener vivas las aspiraciones hacia el Mundial 2026.

En conferencia de prensa, el mediocampista Jorge Álvarez compartió sus impresiones sobre el duelo ante los caribeños. Destacó que el equipo ha analizado bien al rival y está preparado para enfrentar su intensidad y velocidad.

Declaraciones

Nos jugamos otra final el lunes. ¿Cómo se han recompuesto? ¿Cómo están para llegar el lunes de mejor manera y sacar este partido a su favor? Creo que, como tú dices, después de unas horas sin mucha calentura del juego, ya hemos podido reflexionar. Hoy por la mañana hemos podido analizar. Estuvimos con el profe viendo videos para saber qué hicimos bien, en qué fallamos y en qué podemos mejorar. Sabemos la responsabilidad que tenemos el lunes de sacar los tres puntos. ¿Qué es lo que tiene que cambiar Honduras para conseguir los tres puntos? Nos hizo falta interpretar el juego en algunos momentos del partido. Creo que tuvimos que ser más intensos en el momento de atacar. Cuando tuvimos el balón, teníamos que buscar más el marco de ellos. Falta de actitud no creo, porque el equipo corrió. Lastimosamente, en algunos tramos del juego no se dio de la mejor manera. ¿Qué análisis hacen del rival? Porque ya lo que pasó, pasó, y hay que enfocarse en Haití, que es el rival a vencer para seguir con la ilusión de ir al Mundial. ¿Lo tienen claro ustedes? Sí, sabemos que Haití es una selección que viene jugando muy bien. Sabemos que son jugadores de mucha fuerza y velocidad, pero nosotros también tenemos nuestras fortalezas y estamos en casa. Quizá contra Costa Rica no fue el mejor partido, pero sabemos que contra Haití tenemos que salir a ganar sí o sí. Si bien es cierto que el empate contra Costa Rica no fue malo porque no se pierde, cae en desánimo la afición. ¿Qué mensaje le mandarías a la afición? Todo depende del día lunes. Creo que ganando el lunes no se verá de esa manera, de que el empate fue malo. Sabemos que si ganamos, nos alejamos un poco de las selecciones del grupo. También agradecemos a la afición por apoyarnos, esperamos que nos sigan apoyando. Nosotros estamos enfocados y comprometidos.