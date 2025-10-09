Día, hora y contra quién juega Honduras su próximo partido de la eliminatoria de Concacaf

Los ticos, en tanto, sumaron tres unidades y el conseguido en San Pedro Sula significó un gran resultado.

San Pedro Sula, Honduras.- La Selección de Honduras empató 0-0 ante su similar de Costa Rica en el Estadio Morazán de San Pedro Sula y llegó a cinco puntos.

La Bicolor ahora deberá cumplir con su último partido de local y será ante Haití, cotejo a desarrollarse el lunes 13 de octubre a las 6:00 PM en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.

Este será el cuarto juego de la Bicolor en la ronda final eliminatoria, a falta de los últimos dos de visita ante Nicaragua y Costa Rica, en noviembre.

Haití llegará con cinco puntos tras la victoria 3-0 en Managua ante Nicaragua y las paridades 3-3 vs Costa Rica y 0-0 vs Honduras.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

La jornada del lunes en el sector C cerrará con el Costa Rica vs Nicaragua a las 8:00 PM en el Estadio Nacional de San José.