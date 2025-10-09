El fallo de Romell Quioto ante Costa Rica que hubiese sido el primero del juego

San Pedro Sula, Honduras.- A los 42 minutos se registró la acción más clara de Honduras ante Costa Rica por intermedio de Romell Quioto.
El ariete del Al-Najma S. C. de Arabia Saudita le ganó la espalda a los centrales ticos tras un pase entre líneas de Luis Palma.
Quioto recepcionó con la derecha y en mano a mano terminó enviando el balón a un lado del arco defensivo por Keylor Navas.
El seleccionado no pudo definir bien al perder el equilibrio al momento de disparar con su pierna izquierda.
El primer tiempo concluyó con marcador 0-0 y una Honduras siendo mejor que Costa Rica.
Este es el tercer cotejo de ambas selecciones en la eliminatoria mundialista, el próximo encuentro de Honduras será el próximo lunes de local ante Haití.