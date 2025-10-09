El fallo de Romell Quioto ante Costa Rica que hubiese sido el primero del juego

San Pedro Sula, Honduras.- A los 42 minutos se registró la acción más clara de Honduras ante Costa Rica por intermedio de Romell Quioto. El ariete del Al-Najma S. C. de Arabia Saudita le ganó la espalda a los centrales ticos tras un pase entre líneas de Luis Palma.

Quioto recepcionó con la derecha y en mano a mano terminó enviando el balón a un lado del arco defensivo por Keylor Navas. El seleccionado no pudo definir bien al perder el equilibrio al momento de disparar con su pierna izquierda.