Las bellas presentadoras deportivas de Honduras y Costa Rica

Honduras y Costa Rica están bien representados en la pantalla con las guapas presentadoras que comentan la previa de este choque por la eliminatoria

  • 09 de octubre de 2025 a las 13:47
Honduras y Costa Rica están bien representados en la pantalla con las guapas presentadoras que comentan la previa de este choque por la eliminatoria
Emma Ramos es una de las nuevas cara en el medio deportivo de Honduras, labora para TDTV y Fox Sports
Ana Jurka, periodista hondureña que ha trabajado para medios de los Estados Unidos.
Erika Williams es otra periodista deportiva que ha comenzado a abrirse su espacio en los medios.
Georgina Hernández con trayectoria en medios de comunicación, ahora lo hace para ESPN en Honduras.
Maite Morán es una joven periodista de Honduras.
Shirle Cálix es otra de las presentadoras de Honduras que comenta sobre deportes
Cristel Osorio es una presentadora de Honduras, quien también es pareja sentimental del futbolista Yeison Mejía del Olancho FC.
Isabel Zambrano es una de las referentes de las presentadores de deportes en territorio hondureño.
Jenny Fernández es otra presentadora con muchos años de trayectoria, actualmente hizo una pausa y se retiró de los medios de comunicación.
Gloriana Casasola Calderón: Periodista de amplia trayectoria en Costa Rica, labora para Teletica.
Daryl Ayala: Periodista de Costa Rica .
Natalia Ginnette Álvarez: Linda periodista deportiva de Costa Rica de 37 años de edad.
Natalia Álvarez de Costa Rica labora en ESPN.
Gabriela Jiménez de Costa Rica: Periodista deportiva de amplia trayectoria .
María González: Hermosa periodista de Costa Rica .
Jennifer Segura: Periodista de amplia trayectoria en Costa Rica.
Génesis Castillo: Periodista de amplia trayectoria en Costa Rica.
María Fernanda Chacón: Linda periodista de Costa Rica; ella es hija de Ricardo Chacón, exgerente administrativo del Real España.
Gloria Cassasola: Peridodista de Costa Rica.
