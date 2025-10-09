Tabla de posiciones Concacaf: Honduras baja al segundo puesto y hay nuevo líder en el grupo C

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras empató 0-0 ante Costa Rica en el Morazán de San Pedro Sula y llegó a cinco puntos en el grupo C de la ronda final de la eliminatoria mundialista.
El punto da sensaciones de ser malo al no aprovechar la localía ante un rival directo por el boleto al Mundial 2026.
Ese punto hace que Honduras baje al segundo lugar de la tabla por diferencia de goles que favorece a Haití, selección que sacó oro en el Estadio Nacional de Managua.
La selección de Haití llegó a cinco unidades tras la victoria 3-0 en Managua ante Nicaragua con anotaciones de Duckens Nazon, Danley Jean Jacques y Louicius Don Deedson.
Los caribeños habían empatado 0-0 de locales -en Curazao- ante Honduras y 3-3 de visita ante Costa Rica.
Su próximo encuentro será justamente ante Honduras en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, cotejo que será este lunes 13 de octubre a las 6:00 PM.
De su lado, Nicaragua se quedó en el último lugar con apenas un punto en tres encuentros, producto de la paridad 1-1 en la primera jornada ante Costa Rica; país al ahora visitarán el lunes en San José.
Posteriormente cayeron 2-0 vs Honduras y el mismo marcador vs Haití.
Así quedó la tabla
1. Haití - 5 pts; +3
2. Honduras - 5 pts; +2
3. Costa Rica - 3 pts; 0
4. Nicaragua - 1 punto; -5
.