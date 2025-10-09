Tabla de posiciones Concacaf: Honduras baja al segundo puesto y hay nuevo líder en el grupo C

El punto da sensaciones de ser malo al no aprovechar la localía ante un rival directo por el boleto al Mundial 2026 .

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras empató 0-0 ante Costa Rica en el Morazán de San Pedro Sula y llegó a cinco puntos en el grupo C de la ronda final de la eliminatoria mundialista.

Ese punto hace que Honduras baje al segundo lugar de la tabla por diferencia de goles que favorece a Haití, selección que sacó oro en el Estadio Nacional de Managua.

La selección de Haití llegó a cinco unidades tras la victoria 3-0 en Managua ante Nicaragua con anotaciones de Duckens Nazon, Danley Jean Jacques y Louicius Don Deedson.

Los caribeños habían empatado 0-0 de locales -en Curazao- ante Honduras y 3-3 de visita ante Costa Rica.

Su próximo encuentro será justamente ante Honduras en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, cotejo que será este lunes 13 de octubre a las 6:00 PM.

De su lado, Nicaragua se quedó en el último lugar con apenas un punto en tres encuentros, producto de la paridad 1-1 en la primera jornada ante Costa Rica; país al ahora visitarán el lunes en San José.

Posteriormente cayeron 2-0 vs Honduras y el mismo marcador vs Haití.