Selección de Honduras entrena en el Nacional pensando en el triunfo ante Haití

Tegucigalpa, Honduras.- La Selección Nacional de Honduras realizó este sábado su primer entrenamiento pensando en el juego del lunes ante su similar de Haití.
El cotejo ante los caribeños pertenece a la cuarta jornada de la eliminatoria de Concacaf, encuentro donde ambas selecciones llegan con cinco puntos.
El juego será a las 6:00 PM en el Estadio Nacional y posteriormente, por el mismo grupo, Costa Rica le hará los honores a Nicaragua.
La Bicolor no pudo entrenar el viernes por la tarde-noche a raíz de las intensas lluvias registradas en la capital de la nación.
Este día hicieron trabajos con equipo completo, incluyendo Nayrobi Vargas y Leonardo Posadas, muchachos que militan en Alemania y que en primera instancia se unieron a la Sub21.
Jorge Álvarez fue el único integrante de la Bicolor que brindó declaraciones y manifestó: "Hemos podido reflexionar y hoy por la mañana hubo tiempo para analizar. Sabemos la responsabilidad que tenemos sobre el lunes y sacar los tres puntos, creo que nos hizo falta interpretar el juego y ser más intensos, tenemos que mejorar eso".
El volante de Olimpia añadió que "Haití es una selección ha sacado puntos importantes y tiene un biótopo con gente fuerte y alta. Estamos claros que contra Haití debemos ganar sí o sí, ganando el lunes podemos ver que el empate ante Costa Rica no fue malo, pero tenemos que salir a ganar".
"El lunes no hay margen de error y tenemos que salir a ganar, aparte de tener a la afición de nuestra parte. Tenemos que mejorar en la parte ofensiva y atacar los espacios, vamos a salir a hacer un partido para buscar el gol, no importa si jugamos bonito o feo; lo importante es ganar", concluyó.
Tras el cotejo ante Haití, Honduras cerrará la eliminatoria de visita en Nicaragua y luego ante Costa Rica, en el mes de noviembre.