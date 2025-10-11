Selección de Honduras entrena en el Nacional pensando en el triunfo ante Haití

Tegucigalpa, Honduras.- La Selección Nacional de Honduras realizó este sábado su primer entrenamiento pensando en el juego del lunes ante su similar de Haití. El cotejo ante los caribeños pertenece a la cuarta jornada de la eliminatoria de Concacaf, encuentro donde ambas selecciones llegan con cinco puntos.

El juego será a las 6:00 PM en el Estadio Nacional y posteriormente, por el mismo grupo, Costa Rica le hará los honores a Nicaragua. La Bicolor no pudo entrenar el viernes por la tarde-noche a raíz de las intensas lluvias registradas en la capital de la nación. Este día hicieron trabajos con equipo completo, incluyendo Nayrobi Vargas y Leonardo Posadas, muchachos que militan en Alemania y que en primera instancia se unieron a la Sub21.

Jorge Álvarez fue el único integrante de la Bicolor que brindó declaraciones y manifestó: "Hemos podido reflexionar y hoy por la mañana hubo tiempo para analizar. Sabemos la responsabilidad que tenemos sobre el lunes y sacar los tres puntos, creo que nos hizo falta interpretar el juego y ser más intensos, tenemos que mejorar eso".