Jugadores entrenan diferenciado y esto hicieron los "alemanes": Honduras se prepara para enfrentar a Haití

La Selección Nacional de Honduras realizó este sábado su penúltimo entreno previo a jugar ante Haití por la Eliminatoria de Concacaf rumbo a United 2026. Jugadores entrenan diferenciado y esto hicieron los "alemanes".
La Selección Nacional de Honduras entrenó este sábado en horas de la tarde en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.
La Bicolor se prepara para enfrentar un duelo trascendental ante Haití el próximo lunes por la Eliminatoria Mundialista de Concacaf.
El cuadro dirigido por Reinaldo Rueda viene de sacar un amargo empate 0-0 en la jornada 3 ante Costa Rica. Ese resultado los hizo caer a la segunda posición de su grupo.
Ahora, el DT colombiano quiere recomponer y ganarle a los caribeños en Tegucigalpa. Cabe destacar que son los actuales líderes del grupo C en la Eliminatoria.
El entreno de este día se llevó a cabo bajo el frio que impera en la capital catracha. También se registraron lluvias que hicieron a los jugadores ponerse los abrigos.
Reinaldo Rueda y compañía, como de costumbre, se encomendaron a Dios en esta práctica sabatina.
Romell Quioto fue uno de los jugadores más activos del entreno y es el llamado a levantar la mano en el ataque ante los haitianos.
Los jugadores que fueron titulares antes los ticos realizaron trabajos de recuperación, ya que ayer no pudieron hacerlo.
El entreno de ayer viernes tuvo que ser suspendido por un fuerte aguacero que cayó sobre Tegucigalpa.
Nairoby Vargas, uno de los "alemanes" entrenó con todo y busca entrar en lista para el partido ante los caribeños.
Leonardo Posadas también busca llenarle el ojo a Rueda para futuros partidos de la "H". Llega procedente del Hamburgo de Alemania.
Buba López se prepara con normalidad y es suplente de Menjívar en los juegos de la Selección Nacional. Está a la espera de una oportunidad.
En los entrenos de la Bicolor se respira un ambiente de felicidad y positivismo de cara a los juegos decisivos de la eliminatoria de Concacaf.
Este es el penúltimo entrenamiento de Honduras previo a enfrentar a Haití por el liderato del grupo C.
Así entrena Honduras para enfrentar a Haití.