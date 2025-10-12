Inesperado equipo clasificó y mete miedo: Así se jugarán las semifinales del Mundial Sub-20

Marruecos dio uno de los golpes más fuertes del campeonato al eliminar a Estados Unidos con un contundente marcador de 3-1. El conjunto africano mostró orden defensivo y gran efectividad en ataque, confirmando que su generación juvenil atraviesa un gran momento, tal como lo hizo su selección mayor en Qatar 2022 .

Santiago de Chile, Chile.- El Mundial Sub-20 entra en su fase decisiva con las semifinales, luego de unos vibrantes cuartos de final que dejaron grandes sorpresas y emociones en cada partido disputado. Cuatro selecciones lograron su boleto entre los mejores del torneo y ahora lucharán por llegar a la soñada gran final.

Por su parte, Argentina ratificó su favoritismo al vencer 2-0 a México en un clásico cargado de historia. Los dirigidos por el técnico argentino supieron manejar el partido con madurez y aprovecharon sus oportunidades, demostrando que tienen calidad y experiencia para soñar con un nuevo título mundial en la categoría.

Colombia protagonizó uno de los encuentros más emocionantes al superar 3-2 a España en un partido lleno de goles y buen fútbol. Los sudamericanos mostraron carácter y garra para remontar el marcador, convirtiéndose en una de las revelaciones del torneo y ganándose el cariño de los aficionados.

El último clasificado fue Francia, que venció 2-1 a Noruega y completó el grupo de semifinalistas. Los franceses, con un plantel talentoso y equilibrado, siguen firmes en su objetivo de conquistar el título y reafirmar su dominio en el fútbol juvenil europeo.

Con estos resultados, las semifinales de la Copa del Mundo Sub-20 se jugarán de la siguiente manera: Franca enfrentará a Marruecos y Colombia se medirá ante Argentina.