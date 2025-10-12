Inesperado equipo clasificó y mete miedo: Así se jugarán las semifinales del Mundial Sub-20

Santiago de Chile, Chile.- El Mundial Sub-20 entra en su fase decisiva con las semifinales, luego de unos vibrantes cuartos de final que dejaron grandes sorpresas y emociones en cada partido disputado. Cuatro selecciones lograron su boleto entre los mejores del torneo y ahora lucharán por llegar a la soñada gran final.
Marruecos dio uno de los golpes más fuertes del campeonato al eliminar a Estados Unidos con un contundente marcador de 3-1. El conjunto africano mostró orden defensivo y gran efectividad en ataque, confirmando que su generación juvenil atraviesa un gran momento, tal como lo hizo su selección mayor en Qatar 2022.
Por su parte, Argentina ratificó su favoritismo al vencer 2-0 a México en un clásico cargado de historia. Los dirigidos por el técnico argentino supieron manejar el partido con madurez y aprovecharon sus oportunidades, demostrando que tienen calidad y experiencia para soñar con un nuevo título mundial en la categoría.
Colombia protagonizó uno de los encuentros más emocionantes al superar 3-2 a España en un partido lleno de goles y buen fútbol. Los sudamericanos mostraron carácter y garra para remontar el marcador, convirtiéndose en una de las revelaciones del torneo y ganándose el cariño de los aficionados.
El último clasificado fue Francia, que venció 2-1 a Noruega y completó el grupo de semifinalistas. Los franceses, con un plantel talentoso y equilibrado, siguen firmes en su objetivo de conquistar el título y reafirmar su dominio en el fútbol juvenil europeo.
Con estos resultados, las semifinales de la Copa del Mundo Sub-20 se jugarán de la siguiente manera: Franca enfrentará a Marruecos y Colombia se medirá ante Argentina.
Ambos encuentros se disputarán el miércoles 15 de octubre en horas de la tarde. El mundo del fútbol ya se prepara para vivir dos auténticos partidazos.
PARTIDOS DE SEMIFINALES
2:00 PM / Marruecos vs Francia / Estadio Elías Figueroa Brander
5:00 PM / Argentina vs Colombia / Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos