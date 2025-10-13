  1. Inicio
"Honduras se queda sin mundial": lo que dicen los medios previo al Costa Rica-Nicaragua

La presión se nota desde lejos para los de Costa Rica, saben que tienen que ganar ante Nicaragua, de no ser así la eliminatoria se les escapa.

  13 de octubre de 2025
Honduras se queda sin mundial: lo que dicen los medios previo al Costa Rica-Nicaragua
La presión se nota desde lejos para los de Costa Rica, saben que tienen que ganar ante Nicaragua, de no ser así la eliminatoria se les escapa.
Fox Sports MX: "El que no tiene presión, no trabaja"
Fox Sports MX: "El que no tiene presión, no trabaja"
Kevin Jiménez reconocido periodista de Costa Rica: "Hoy será un gran día"
Kevin Jiménez reconocido periodista de Costa Rica: "Hoy será un gran día"
Residente fútbol: "Miguel Herrera se juega la vida rumbo al Mundial con los ticos."
Residente fútbol: "Miguel Herrera se juega la vida rumbo al Mundial con los ticos."
Honduras se queda sin mundial: lo que dicen los medios previo al Costa Rica-Nicaragua
Diario Diez: "Miguel Herrera y su grito de guerra en Costa Rica: "Necesitamos el triunfo sí o sí en todos los partidos que nos quedan"
Selección de Nicaragua: "La pasión de todo un país se hace sentir donde sea que juegue la Azul y Blanco"
Selección de Nicaragua: "La pasión de todo un país se hace sentir donde sea que juegue la Azul y Blanco"
Fox Deportes: "Todo o nada. Costa Rica busca su primer triunfo en eliminatorias después de tres empates".
Fox Deportes: "Todo o nada. Costa Rica busca su primer triunfo en eliminatorias después de tres empates".
Canal 2 Nicaragua reveló la cantidad de entradas que se han vendido.
Canal 2 Nicaragua reveló la cantidad de entradas que se han vendido.
¿Quién de de cobrar el balón parado en la Sele?
¿Quién de de cobrar el balón parado en la Sele?
Canal 2 Nicaragua reveló la cantidad de entradas que se han vendido.
Honduras se queda sin mundial: lo que dicen los medios previo al Costa Rica-Nicaragua
Canal 2 Nicaragua reveló la cantidad de entradas que se han vendido.
Canal 2 NIcaragua reveló la cantidad de entradas que se han vendido.
Honduras se queda sin mundial: lo que dicen los medios previo al Costa Rica-Nicaragua
Honduras se queda sin mundial: lo que dicen los medios previo al Costa Rica-Nicaragua
Canal 2 NIcaragua reveló la cantidad de entradas que se han vendido.
Honduras se queda sin mundial: lo que dicen los medios previo al Costa Rica-Nicaragua
