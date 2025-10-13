Honduras-Haití: ¿Qué pasa si se suspende partido eliminatorio por la lluvia?

Sin embargo, previo a este compromiso, el partido entre Honduras vs Haití podría verse afectado por las tormentas que imperan en el país, sobre todo en la capital del territorio catracho donde Francisco Morazán está bajo una alerta roja de COPECO.

Tegucigalpa, Honduras .- La Selección de Honduras recibe a Haití por la jornada cuatro de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf. La Bicolor, a partir de las 6:00 PM, buscará a toda costa el triunfo que lo regrese al primer lugar del grupo C de la tabla de posiciones.

1- La decisión de suspender o abandonar el partido correspondería al árbitro, basándose en las condiciones del terreno, seguridad, visibilidad, integridad del juego, etc.

Ante la posibilidad de tormenta a la hora del partido entre Honduras vs Haití , el réferi, dependiendo la situación, podría suspender el compromiso y reiniciarlo al siguiente día, de acuerdo al reglamento de Concacaf.

2- Si el partido es abandonado (no puede continuar), las reglas de la competencia (el reglamento de la eliminatoria) deberían establecer si:

- El partido se reanuda al día siguiente desde el punto en que fue detenido, con las mismas condiciones y jugadores.

- O si se debe repetir el partido por completo (reiniciando de 0) — si esa opción lo prevén las reglas de esa competencia.

- O alguna otra solución que el comité organizador determine (por ejemplo, fijar otra fecha para completarlo).

1. Suspensión temporal: Si la lluvia o tormenta impiden continuar el juego (por ejemplo, el campo está anegado o hay rayos), el árbitro puede suspender temporalmente el partido. Se espera un tiempo razonable (normalmente hasta 60–90 minutos) para ver si las condiciones mejoran.

2- Si el partido no puede reanudarse el mismo día: Si no se puede reanudar ese mismo día por seguridad o por condiciones del campo, el partido se reprograma. La reanudación se hace al día siguiente o en la primera fecha disponible, dependiendo de la logística, el estadio y la aprobación de Concacaf. El partido se reanuda desde el minuto y marcador en que fue suspendido, no desde cero, a menos que se haya jugado menos de 5 minutos (en cuyo caso puede reiniciarse completamente).

ALERTA ROJA

La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) emitió recientemente una alerta roja para el departamento de Francisco Morazán ante el pronóstico de intensas lluvias y posibles desbordamientos. La medida busca prevenir riesgos en zonas vulnerables de Tegucigalpa y sus alrededores, donde el suelo ya se encuentra saturado y hay reportes de quebradas con niveles crecientes. La alerta permanecerá vigente por 24 horas, tiempo en el que se monitoreará de cerca el comportamiento del clima.

Como parte de las acciones preventivas, las autoridades educativas decidieron suspender las clases por 48 horas en todo el departamento. La decisión aplica para centros públicos y privados, con el fin de evitar que estudiantes, docentes y personal atraviesen rutas inseguras o zonas inundables.