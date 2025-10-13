  1. Inicio
Nadie esperaba estos cambios: El 11 titular de Honduras para jugar ante Haití en Eliminatoria

Honduras tiene la obligación de vencer a Haití en el estadio Nacional para buscar un boleto al Mundial United 2026

  • 13 de octubre de 2025 a las 16:05
1 de 15

Honduras saldrá con dos cambios respecto a su alineación titular que usó ante Costa Rica. Este será 11 de la Bicolor contra Haití.

2 de 15

Reinaldo Rueda definió la oncena con la que se jugará parte de la clasificación al Mundial 2026. Vienen dos cambios que nadie esperaba.
3 de 15

Honduras viene de empatar 0-0 contra Costa Rica el jueves pasado por lo que es imperante el triunfo en este último partido de local de la 'H'. Actualmente comparte liderato de la tabla con 5 puntos con Haití.
4 de 15

Edrick Menjívar / portero: - En la portería no hay debate, el guardameta sigue siendo el titular y contra los haitianos será estelar.
5 de 15

Joseph Rosales / defensa: Por la lateral izquierda el hombre del Minnesota United, a pesar de su gris partido contra los ticos, continuará en el listado titular.
6 de 15

Marcelo Santos / defensa: El motagüense fue el de puntuación más alta ante Costa Rica y se ganó el derecho a ser titular ante Haití.
7 de 15

Getsel Montes / defensa: El zaguero del Herediano compartirá puesto con Santos en la defensa central de Honduras.
8 de 15

Andy Nájar / defensa: El lateral derecho buscará cerrar de buena forma su andadura con Honduras jugando eliminatorias de local. Hoy es su último partido en tierras catrachas.
9 de 15

Deiby Flores / volante: El futbolista del balompié saudí seguirá con camiseta titular en esta eliminatoria, es uno de los hombres de hierro.
10 de 15

Kervin Arriaga / volante: El del Real Zaragoza es otro que será titular contra 'Les Grenadiers' en el estadio Nacional.
11 de 15

Luis Palma / volante: Centralizado en el juego aparecerá el futbolista del Lech Poznan de Polonia. Cambiara posición respecto a sus últimos juegos.
12 de 15

Romell Quioto / atacante: Por un costado atacando a los haitianos estará el hombre que juega en el fútbol saudí.
13 de 15

Rigoberto Rivas / atacante: Por el otro costado haciendo labores de desequilibrio estará el 'bambino' que jugará como titular ante Haití y que vuelve a la 'H' tras mucho tiempo. Es uno de los cambios.
14 de 15

Antony Lozano / atacante: El 'Choco' vuelve a la titularidad. El delantero del Santos Laguna de México tiene toda la confianza del profesor Rueda y hoy los goles han sido encomendados a él.
15 de 15

