Nadie esperaba estos cambios: El 11 titular de Honduras para jugar ante Haití en Eliminatoria

Honduras saldrá con dos cambios respecto a su alineación titular que usó ante Costa Rica. Este será 11 de la Bicolor contra Haití.
Reinaldo Rueda definió la oncena con la que se jugará parte de la clasificación al Mundial 2026. Vienen dos cambios que nadie esperaba.
Honduras viene de empatar 0-0 contra Costa Rica el jueves pasado por lo que es imperante el triunfo en este último partido de local de la 'H'. Actualmente comparte liderato de la tabla con 5 puntos con Haití.
Edrick Menjívar / portero: - En la portería no hay debate, el guardameta sigue siendo el titular y contra los haitianos será estelar.
Joseph Rosales / defensa: Por la lateral izquierda el hombre del Minnesota United, a pesar de su gris partido contra los ticos, continuará en el listado titular.
Marcelo Santos / defensa: El motagüense fue el de puntuación más alta ante Costa Rica y se ganó el derecho a ser titular ante Haití.
Getsel Montes / defensa: El zaguero del Herediano compartirá puesto con Santos en la defensa central de Honduras.
Andy Nájar / defensa: El lateral derecho buscará cerrar de buena forma su andadura con Honduras jugando eliminatorias de local. Hoy es su último partido en tierras catrachas.
Deiby Flores / volante: El futbolista del balompié saudí seguirá con camiseta titular en esta eliminatoria, es uno de los hombres de hierro.
Kervin Arriaga / volante: El del Real Zaragoza es otro que será titular contra 'Les Grenadiers' en el estadio Nacional.
Luis Palma / volante: Centralizado en el juego aparecerá el futbolista del Lech Poznan de Polonia. Cambiara posición respecto a sus últimos juegos.
Romell Quioto / atacante: Por un costado atacando a los haitianos estará el hombre que juega en el fútbol saudí.
Rigoberto Rivas / atacante: Por el otro costado haciendo labores de desequilibrio estará el 'bambino' que jugará como titular ante Haití y que vuelve a la 'H' tras mucho tiempo. Es uno de los cambios.
Antony Lozano / atacante: El 'Choco' vuelve a la titularidad. El delantero del Santos Laguna de México tiene toda la confianza del profesor Rueda y hoy los goles han sido encomendados a él.
Honduras tiene la obligación de vencer a Haití en el estadio Nacional para buscar un boleto al Mundial United 2026.