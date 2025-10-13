  1. Inicio
Periodista sorprende, petición a futbolista y respaldo total a la Selección de Honduras ante Haití

El ambientazo que se vive previo al arranque del Honduras vs Haití por la Eliminatoria de Concacaf

  • 13 de octubre de 2025 a las 17:13
La Selección Nacional de Honduras enfrenta este lunes a Haití en el estadio Nacional de Tegucigalpa. Este es el ambientazo que se vive a pocos minutos del pitazo inicial.

Fotos: Marvin Salgado, Emilio Flores y Mauricio Ayala.
El resguardo policial está garantizado en el estadio Nacional Chelato Uclés. Desde temprano llegaron para el Honduras vs Haití.
Así luce estadio Nacional, durante el día no ha llovido, pero ya para la hora del partido, según el clima, si caerá una tormenta.
Desde temprano se comenzó a ver a los aficionados de Honduras con su camisa, la fe sigue intacta camino al Mundial.
Con pancartas, varios aficionados demostraron su apoyo a la Bicolor, a pesar del empate ante Costa Rica.
Otro aficionado que les llevó su mensaje a los jugadores de Honduras.
Los puestos de comida y todo tipo de alimentación que le gusta al hondureño estuvo presente.
La gente también se rebusca su dinerito con este tipo de cosas y los aficionados disfrutan de una buena carnita, por ejemplo.
Este aficionado con la camisa del Marathón llegó con la bandera de Honduras en sus hombros.
Los vendedores también comenzaron su labor desde temprano.
Este pequeño le ha pedido a Andy Najar su camisa, está de cumpleaños y vino a ver al lateral en su último partido de Eliminatorias en Honduras.
Ojalá que Andy pueda cumplirle el sueño a este pequeño aficionado que llegó con su cartel.
Los aficionados también han cumplido y han comenzado a llegar desde tempranas horas.
La bandera de Honduras no ha faltado dentro del estadio Nacional Chelato Uclés.
Así se comienza a llenar el estadio para el Honduras vs Haití.
La afición llegó al sector de silla con la fe de ver a su equipo ganar.
Sirey Moran no podía faltar a la cita, así fue captada por el lente de EL HERALDO.
Esta pareja muy feliz llegó al estadio Nacional.
La afición con sus chumpas llegaron para ver a la Bicolor.
La familia también se ha hecho presente, una bonita anécdota les dejaron estas dos damas.
Otras de las linduras que también posaron para el lente de EL HERALDO.
La belleza no podía hacer falta en el estadio Nacional Chelato Uclés.
Mucha confianza de que hoy Honduras gana tienen los aficionados.
