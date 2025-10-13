Selección de Honduras; próximos partidos por la eliminatoria rumbo a United 2026

Tegucigalpa, Honduras.- La Selección de Honduras culminó los tres partidos de local en el camino a la Copa del Mundo de United 2026, lo cuales se saldaron con triunfo ante Nicaragua, empate frente a Costa Rica y goleada a Haití, por lo que ahora se le vienen dos duelos complicados a la 'H' en el cierre de la Eliminatoria. La escuadra nacional de Reinaldo Rueda, que comenzó este camino empatando 0-0 contra Haití en Curazao, tendrá que cerrar la contienda en Managua el 13 y en San José el 18, dos salidas que le ponen un tinte diferente al equipo hondureño.

Ambos juegos están pactados para la doble fecha FIFA de noviembre, última en este camino escabroso que han tenido las selecciones que compiten por ir a la Copa del Mundo que organiza Concacaf bajo la coordinación de las Federaciones de Canadá, Estados Unidos y México. La primera salida del próximo mes para Honduras será el jueves 13 de noviembre a las 8:00 de la noche contra la Seleccion de Nicaragua en el estadio Nacional de Managua, un partido que podría decidir mucho la historia del Grupo C de la eliminatoria.