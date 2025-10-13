  1. Inicio
Selección de Honduras; próximos partidos por la eliminatoria rumbo a United 2026

El equipo de Reinaldo Rueda logró derrotar a Haití en su último compromiso y ahora Honduras va por dos visitas

  • 13 de octubre de 2025 a las 20:07
El 11 titular de Honduras para el partido ante Haití en el Nacional

 Foto: Mauricio Ayala

Tegucigalpa, Honduras.- La Selección de Honduras culminó los tres partidos de local en el camino a la Copa del Mundo de United 2026, lo cuales se saldaron con triunfo ante Nicaragua, empate frente a Costa Rica y goleada a Haití, por lo que ahora se le vienen dos duelos complicados a la 'H' en el cierre de la Eliminatoria.

La escuadra nacional de Reinaldo Rueda, que comenzó este camino empatando 0-0 contra Haití en Curazao, tendrá que cerrar la contienda en Managua el 13 y en San José el 18, dos salidas que le ponen un tinte diferente al equipo hondureño.

Ambos juegos están pactados para la doble fecha FIFA de noviembre, última en este camino escabroso que han tenido las selecciones que compiten por ir a la Copa del Mundo que organiza Concacaf bajo la coordinación de las Federaciones de Canadá, Estados Unidos y México.

La primera salida del próximo mes para Honduras será el jueves 13 de noviembre a las 8:00 de la noche contra la Seleccion de Nicaragua en el estadio Nacional de Managua, un partido que podría decidir mucho la historia del Grupo C de la eliminatoria.

Mientras que la bicolor cerrará su camino al Mundial jugando en San José, Costa Rica, esto el martes 18 de noviembre a las 7:00 de la noche, juego en el que ya se conocerá la selección clasificada a la Copa del Mundo.

Cabe resaltar que las últimas dos fechas de noviembre los tres grupos estarán jugando sus partidos en horas simultáneas, como ha sido habitual en las eliminatorias de la Concacaf.

