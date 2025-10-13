  1. Inicio
No se vio en TV: Pelea al final del juego y el enojo de Rueda con Kervin Arriaga

Dos leyendas del fútbol hondureño estuvieron presentes en el Honduras vs Haití

  • 13 de octubre de 2025 a las 18:51
1 de 18

Estas fueron las imágenes que más destacaron en el Honduras vs Haití en el Nacional de Tegucigalpa. Pelea al final del juego, el enojo de Rueda con Kervin Arriaga y exseleccionados apoyando a la Bicolor.

Fotos: Marvin Salgado/Emilio Flores/ Mauricio Ayala - El Heraldo
2 de 18

Al final del encuentro hubo una pelea donde Kervin Arriaga se ganó la cartulina amarilla y provocó el enojo de Reinaldo Rueda.

Foto: Marvin Salgado/Emilio Flores/ Mauricio Ayala - El Heraldo
3 de 18

Arriaga estuvo exaltado y tuvo que ser calmado por Reinaldo Rueda, quien regañó al futbolista del Levante por ganarse una amarilla de manera infantil.

Foto: Marvin Salgado/Emilio Flores/ Mauricio Ayala - El Heraldo
4 de 18

Momento donde Reinaldo Rueda le hace el reclamo a Kervin Arriaga, quien tuvo que ser calmado por otros compañeros.

Foto: Marvin Salgado/Emilio Flores/ Mauricio Ayala - El Heraldo
5 de 18

Hubo un cruce de palabras entre varios jugadores de Honduras y el banquillo de la selección de Haití.

Foto: Marvin Salgado/Emilio Flores/ Mauricio Ayala - El Heraldo
6 de 18

Arriaga se apalabró con varios suplentes y miembros del cuerpo técnico de Haití. Al final se llevó un regaño de parte de Reinaldo Rueda quien le pidió ser más inteligente y manejar las emociones.

Foto: Marvin Salgado/Emilio Flores/ Mauricio Ayala - El Heraldo
7 de 18

Romell Quioto estableció el tercero de la noche e hizo su característica celebración. El "romántico" tuvo un buen juego y ahora regresará a su equipo en Arabia.

Foto: Marvin Salgado/Emilio Flores/ Mauricio Ayala - El Heraldo
8 de 18

Quioto se fue a uno de los banderines para celebrar el 3-0 que selló el triunfo ante la selección de Haití. Quioto salió a los 82 minutos.

Foto: Marvin Salgado/Emilio Flores/ Mauricio Ayala - El Heraldo
9 de 18

El delantero del Al-Najma S. C. de Arabia Saudita se fue a abrazar a Reinaldo Rueda tras marcar el tercero de la noche.

Foto: Marvin Salgado/Emilio Flores/ Mauricio Ayala - El Heraldo
10 de 18

Acción del segundo gol de Honduras por parte de Antony Lozano, el delantero del Santos Laguna volvió a la senda del gol tras varias críticas.

Foto: Marvin Salgado/Emilio Flores/ Mauricio Ayala - El Heraldo
11 de 18

El primero del juego se dio por intermedio de Rigoberto Rivas, quien picó la pelota ante la salida del portero Placide.

Foto: Marvin Salgado/Emilio Flores/ Mauricio Ayala - El Heraldo
12 de 18

Momento donde Rivas, jugador del Kocaelispor de Turquía, anota el primero en gran definición del extremo.

Foto: Marvin Salgado/Emilio Flores/ Mauricio Ayala - El Heraldo
13 de 18

Michell Chirinos, jugador de Olimpia, estuvo presente en el sector de silla del Estadio Nacional de Tegucigalpa.

Foto: Marvin Salgado/Emilio Flores/ Mauricio Ayala - El Heraldo
14 de 18

Milton "Tyson" Núñez y Dani Turcios estuvieron presentes en el recinto capitalino, Turcios fue mundialista con Honduras en Sudáfrica 2010.

Foto: Marvin Salgado/Emilio Flores/ Mauricio Ayala - El Heraldo
15 de 18

Ambos exjugadores fueron parte de la transmisión televisiva del canal del Estado, además de apoyar a la Bicolor.

Foto: Marvin Salgado/Emilio Flores/ Mauricio Ayala - El Heraldo
16 de 18

Este hondureño estuvo muy bien acompañado por su pareja en el sector de silla, en todo momento recibió amor de su pareja.

Foto: Marvin Salgado/Emilio Flores/ Mauricio Ayala - El Heraldo
17 de 18

Aunque el estadio no se llenó, el recinto capitalino lució en un 70% de su capacidad. El sector de sol estuvo a reventar.

Foto: Marvin Salgado/Emilio Flores/ Mauricio Ayala - El Heraldo
18 de 18

Quioto se encaró con un jugador haitiano, al final el cruce no pasó de decirse un par de cosas y el partido continuó con normalidad.

Foto: Marvin Salgado/Emilio Flores/ Mauricio Ayala - El Heraldo
