No se vio en TV: Pelea al final del juego y el enojo de Rueda con Kervin Arriaga

Estas fueron las imágenes que más destacaron en el Honduras vs Haití en el Nacional de Tegucigalpa. Pelea al final del juego, el enojo de Rueda con Kervin Arriaga y exseleccionados apoyando a la Bicolor.
Al final del encuentro hubo una pelea donde Kervin Arriaga se ganó la cartulina amarilla y provocó el enojo de Reinaldo Rueda.
Arriaga estuvo exaltado y tuvo que ser calmado por Reinaldo Rueda, quien regañó al futbolista del Levante por ganarse una amarilla de manera infantil.
Momento donde Reinaldo Rueda le hace el reclamo a Kervin Arriaga, quien tuvo que ser calmado por otros compañeros.
Hubo un cruce de palabras entre varios jugadores de Honduras y el banquillo de la selección de Haití.
Arriaga se apalabró con varios suplentes y miembros del cuerpo técnico de Haití. Al final se llevó un regaño de parte de Reinaldo Rueda quien le pidió ser más inteligente y manejar las emociones.
Romell Quioto estableció el tercero de la noche e hizo su característica celebración. El "romántico" tuvo un buen juego y ahora regresará a su equipo en Arabia.
Quioto se fue a uno de los banderines para celebrar el 3-0 que selló el triunfo ante la selección de Haití. Quioto salió a los 82 minutos.
El delantero del Al-Najma S. C. de Arabia Saudita se fue a abrazar a Reinaldo Rueda tras marcar el tercero de la noche.
Acción del segundo gol de Honduras por parte de Antony Lozano, el delantero del Santos Laguna volvió a la senda del gol tras varias críticas.
El primero del juego se dio por intermedio de Rigoberto Rivas, quien picó la pelota ante la salida del portero Placide.
Momento donde Rivas, jugador del Kocaelispor de Turquía, anota el primero en gran definición del extremo.
Michell Chirinos, jugador de Olimpia, estuvo presente en el sector de silla del Estadio Nacional de Tegucigalpa.
Milton "Tyson" Núñez y Dani Turcios estuvieron presentes en el recinto capitalino, Turcios fue mundialista con Honduras en Sudáfrica 2010.
Ambos exjugadores fueron parte de la transmisión televisiva del canal del Estado, además de apoyar a la Bicolor.
Este hondureño estuvo muy bien acompañado por su pareja en el sector de silla, en todo momento recibió amor de su pareja.
Aunque el estadio no se llenó, el recinto capitalino lució en un 70% de su capacidad. El sector de sol estuvo a reventar.
Quioto se encaró con un jugador haitiano, al final el cruce no pasó de decirse un par de cosas y el partido continuó con normalidad.