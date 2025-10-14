  1. Inicio
Honduras se juega el pase al Mundial: Fechas y horarios de sus últimos juegos

La fecha FIFA de octubre concluyó para la selección catracha que se quedó con el liderato en solitario del Grupo C a falta de dos partidos de la Ronda Final de Eliminatorias Concacaf

  • 14 de octubre de 2025 a las 09:00
Honduras se juega el pase al Mundial: Fechas y horarios de sus últimos juegos

Honduras derrotó 3-0 a la Selección de Haití en el Estadio Nacional Chelato Uclés.

 Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- La emoción de las eliminatorias mundialistas de la Concacaf continúa creciendo, y la Selección de Honduras ha dado un paso importante en su camino hacia la Copa del Mundo 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

En un duelo clave de la cuarta jornada del Grupo C, la Bicolor venció a Haití y se colocó como líder del grupo con ocho unidades, dejando claro que sigue firme en su objetivo de clasificar al máximo torneo del fútbol internacional.

Bajo la dirección de Reinaldo Rueda, Honduras mostró carácter y efectividad para superar a un complicado equipo haitiano. Con este triunfo, los catrachos no solo suman puntos importantes, sino también confianza de cara a la recta final de esta fase clasificatoria.

Ahora, Honduras enfoca su atención en sus próximos compromisos frente a Nicaragua y Costa Rica, encuentros correspondiente a la quinta y sexta jornada del grupo.

El próximo compromiso de Honduras en las Eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026 será ante Nicaragua, el 13 de noviembre a las 8:00 p.m. (hora local), en el Estadio Nacional de Fútbol de Managua.

Posteriormente, la Bicolor cerrará esta fase enfrentando a Costa Rica el 18 de noviembre, en un encuentro clave que podría definir a uno de los clasificados.

El partido se jugará a las 7:00 p.m., hora de Honduras, y promete ser uno de los más emocionantes de la jornada.

