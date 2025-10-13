  1. Inicio
Honduras golea a Haití: Lo que dicen los medios y periodistas tras el triunfo en eliminatoria

La Selección Nacional de Honduras logró golear a Haití en el estadio Nacional y los medios y periodistas reaccionan

  • 13 de octubre de 2025 a las 20:54
La Selección Nacional de Honduras logró golear a Haití en el estadio Nacional y los medios y periodistas reaccionan
Telemundo señaló que Honduras arrasó.
Publicación de la Concacaf.
TD Más de Costa Rica se mostró preocupado por la goleada de Honduras.
Diario Olé.
Nahuel Lanzón, famoso personaje de Argentina, dejó su punto de vista sobre el triunfazo de Honduras.
Deportes RPC de Panamá.
El periodista Víctor Bustillo de Honduras tuvo palabras de elogios para Choco Lozano.
Mario Figueroa, periodista de Diario Diez, recordó que Choco Lozano sufrió la pérdida de su abuelo previo al partido.
Tomás Fonseca de Costa Rica destacó a Reinaldo Rueda por haber apostado por Rigoberto Rivas y Choco Lozano.
Periodistas del extranjero dieron su punto de vista sobre el triunfazo de Honduras.
La FIFA dejó este mensaje tras el 3-0 que Honduras le propinó a su similar de Haití en Tegucigalpa.
Tigo Sports de Honduras.
Salvador Aguilera, periodista de México, dejó su comentario sobre la selección de Honduras.
Gustavo Roca de Honduras.
German Alvarado de Diario La Prensa señaló lo que necesita Honduras para sellar el pase al Mundial 2026.
Julio Cruz de Honduras.
Chepe Bomba de Panamá sorprendió al compartir una imagen con la camiseta de Honduras.
Chepe Bomba de Panamá hizo una petición a su selección tras el triunfo de Honduras.
Gian Carlos Castañeda periodista de Diario El Heraldo
