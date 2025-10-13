Histórico: Así es Cabo Verde, el pequeño e inesperado país que logró clasificar al Mundial 2026

Histórica clasificación de Cabo Verde al primer Mundial de su historia luego de terminar como líder de su llave en las eliminatorias africanas. Así es el pequeño país.
El marcador no reflejó las numerosas dificultades que el conjunto caboverdiano pasó en la primera parte para encontrar la más mínima rendija en el tupido entramado defensivo que dispuso Esuatini.
Un panorama que cambió por completo a los tres minutos de la segunda mitad, cuando Dailon Livramento derribó definitivamente el 'muro' suazi, tras aprovechar un balón suelto en el interior del área.
Un gol que pareció liberar definitivamente a Cabo Verde que, cuatro minutos más tarde, en el 52, pudo doblar su ventaja en un remate de Jamiro Monteiro que se estrelló en el larguero.
Marcador que se encargó de redondear para los 'tiburones azules' el defensa Stopiez que anotó en el 91 el definitivo 3-0 que selló la clasificación de Cabo Verde para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.
Toda una gesta que festejaron como se merece los 15.000 espectadores que abarrotaron el Estadio Nacional de Praia, que como el resto del país gozaron desde el mediodía de hoy de fiesta, gracias a un decreto del gobierno, para poder vivir un día histórico para Cabo Verde.
Cabo Verde hizo historia y ha causado revuelo en las redes sociales, por lo que muchos se preguntan sobre los detalles y secretos que rodean al archipiélago de África.
Las islas de Cabo Verde son el archipiélago africano ubicado frente a las costas de Senegal.
Cabo Verde se independizó de Portugal en 1975 y tiene alrededor de 525.000 habitantes. Se convierte en el segundo país con menos habitantes de la historia en participar de una Copa del Mundo (el primero es Islandia).
Con su triunfo, dejó en segundo lugar a Camerún, que disputará el repechaje para jugarse el pase al Mundial 2026. El equipo no tenía futbolistas profesionales, por lo que la Federación se encargó de rastrear a integrantes con la ascendencia del país.
Este será el primer Mundial en el que estará Cabo Verde. Ha participado 4 veces en la Copa Africana de Naciones: 2013 (4tos), 2015 (FDG), 2021 (8vos) y 2023 (4tos)
Según Transfermark, Cabo Verde tiene un precio de 27 millones y su jugador más caro es Kevin Lenini que alcanza un valor de 5 millones de dólares.
Se convirtieron en uno de los países con la menor valoración clasificado al Mundial 2026.
Tras hacer historia, Gianni Infantino les envió un mensaje: "Un momento histórico para Cabo Verde con la primera clasificación para la Copa Mundial de la FIFA. El próximo año tu bandera ondeará y tu himno será escuchado en la mejor Copa del Mundo de la historia - ¡¡¡aprovecha el momento!!!".
Cabo Verde se une a Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia, Canadá, Estados Unidos, México, Nueva Zelanda, Irán, Japón, Uzbekistán, Jordania, Corea del Sur, Australia, Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia y Ghana.