‘Fantasma’ Figueroa, DT de Nicaragua, alerta a Honduras: "Los vamos a dejar fuera del Mundial"

San José, Costa Rica.- Marco Antonio ‘Fantasma’ Figueroa, técnico de Nicaragua, alertó a Honduras tras haber perdido 1-4 en San José ante Costa Rica por la cuarta fecha de la eliminatoria de Concacaf. El mandamás chileno, a su estilo, soltó varios dardos y también señaló a su portero por la derrota en territorio costarricense.

Si Honduras derrota a Nicaragua y Haití empata ante Costa Rica, la Bicolor clasificaría al Mundial 2026. Sin embargo, el 'Fantasma' Figueroa dijo que dejarán a Honduras sin el boleto a la Copa del Mundo. "Nosotros vamos a hacer la maldad, nosotros tenemos que hacer la maldad; tenemos que agarrar a Honduras y despedirnos bien", puntualizó. El estratega añadió: "Ya después veremos cómo nos va en Curazao cuando nos toque jugar con Haití, pero tenemos que hacer la maldad y yo se los dije a los periodistas hondureños cuando fuimos, que nos trataron bastante mal, se los dije cuando llegamos: nosotros los vamos a dejar fuera del Mundial". Abonó: "Vamos a tratar de ganar ese partido, no por Costa Rica, no por Haití, por Nicaragua. Tenemos una selección en crecimiento y muy joven".