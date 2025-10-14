‘Fantasma’ Figueroa, DT de Nicaragua, alerta a Honduras: "Los vamos a dejar fuera del Mundial"

San José, Costa Rica.- Marco Antonio ‘Fantasma’ Figueroa, técnico de Nicaragua, alertó a Honduras tras haber perdido 1-4 en San José ante Costa Rica por la cuarta fecha de la eliminatoria de Concacaf.
El mandamás chileno, a su estilo, soltó varios dardos y también señaló a su portero por la derrota en territorio costarricense.
Si Honduras derrota a Nicaragua y Haití empata ante Costa Rica, la Bicolor clasificaría al Mundial 2026.
Sin embargo, el ‘Fantasma’ Figueroa dijo que dejarán a Honduras sin el boleto a la Copa del Mundo.
"Nosotros vamos a hacer la maldad, nosotros tenemos que hacer la maldad; tenemos que agarrar a Honduras y despedirnos bien", puntualizó.
El estratega añadió: "Ya después veremos cómo nos va en Curazao cuando nos toque jugar con Haití, pero tenemos que hacer la maldad y yo se los dije a los periodistas hondureños cuando fuimos, que nos trataron bastante mal, se los dije cuando llegamos: nosotros los vamos a dejar fuera del Mundial".
Abonó: "Vamos a tratar de ganar ese partido, no por Costa Rica, no por Haití, por Nicaragua. Tenemos una selección en crecimiento y muy joven".
Pese a los errores de su portero y otras piezas, aseguró que "tengo mucha fe en esos muchachos, el proceso que siga con ellos va a ser bueno y cualquier técnico que llegue va a tener una selección muy buena y bien trabajada".
Finalmente opinó: "Creo que en este momento el favorito no se va a decidir hasta que ni juguemos el primer partido de noviembre, está muy parejo entre ellos tres".
Nicaragua recibirá a Honduras el 13 de noviembre a las 8:00 PM, mientras a las 6:00 PM se medirán Haití ante Costa Rica.