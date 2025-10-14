Jorge Salomón: "Los partidos se ganan en la cancha, no haciendo cálculos"

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras derrotó 3-0 a la selección de Haití con anotaciones de Rigoberto Rivas, Antony Lozano y Romell Quioto, logrando recuperar el primer lugar del grupo y reactivar la ilusión de clasificar al Mundial de United 2026 a falta de dos partidos que la bicolor jugará como visitante ante Nicaragua y Costa Rica. El presidente de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH), Jorge Salomón, se mostró muy satisfecho luego de que el combinado nacional sumará otros cuatro puntos en la doble fecha de la eliminatoria mundialista.

Salomón destacó la importancia de los tres puntos obtenidos, pero hizo un llamado a la humildad y el enfoque, advirtiendo contra cualquier triunfalismo. “Nos quedan dos partidos contra Nicaragua y Costa Rica. Hay que pensar en esos juegos porque los partidos hay que jugarlos y ganarlos”, afirmó. Felicitó al cuerpo técnico y a los jugadores por un partido “contundente, bien manejado e intenso”, pero recalcó que la mentalidad debe ser de “jornada a jornada”. El dirigente deportivo enfatizó la solidez defensiva del equipo como un pilar fundamental, señalando que "la selección ha mantenido el cero en todos sus partidos, lo cual es positivo". Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Reconoció que si bien el triunfo ante Haití fue crucial, el camino sigue siendo complejo, pues "los demás equipos también se prepararán" para los decisivos encuentros restantes.

Salomón hizo un llamado a la unidad nacional, expresando que "todos debemos estar unidos: cuerpo técnico, jugadores, directivos, prensa y afición. Espero que miles de hondureños nos acompañen en Nicaragua y Costa Rica, porque necesitamos el calor de nuestra gente". Confió en que con trabajo, fe y el apoyo de la hinchada en los partidos de visita, Honduras podrá conseguir el anhelado boleto al Mundial, aunque reiteró que "los partidos se ganan en la cancha, no haciendo cálculos en la computadora".