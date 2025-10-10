¡Bicicletas nuevas esperan a los participantes de la Vuelta Infantil 2025!

Tegucigalpa, Honduras.- La ilusión sobre dos ruedas se enciende una vez más con la Vuelta Infantil El Heraldo 2025, que se celebrará el domingo 19 de octubre en Multiplaza Tegucigalpa.
Entre risas, esfuerzo y espíritu deportivo, los pequeños ciclistas no solo vivirán una bonita experiencia, sino que también podrán ganar bicicletas completamente nuevas gracias a EL HERALDO y el apoyo de Bike Mart, patrocinador de la Vuelta Infantil.
Las bicicletas, marca Rali, una marca de bicicletas de origen latinoamericano con una trayectoria de más de 40 años, fueron seleccionadas cuidadosamente para ajustarse a las distintas edades de los competidores.
En total, se entregarán tres bicicletas con llantas número 16, ideales para niños de 4 a 6 años, y siete bicicletas con llantas número 20, pensadas para edades de 7 a 10 años.
Todas están fabricadas en aluminio, un material ligero y resistente, y no incluyen cambios, lo que las convierte en bicicletas perfectas para los más pequeños que recién comienzan su aventura en el ciclismo urbano.
“Son bicicletas básicas, seguras y diseñadas para niños que están dando sus primeros pasos en el deporte. Queremos que disfruten y que se sientan cómodos”, explicó Allister Recarte, representante de Bike Mart, durante la presentación de los premios.
Por su parte, Gennie Flores, gerente de la tienda, destacó la emoción y compromiso que Bike Mart mantiene con este evento desde hace varios años.
“Para nosotros siempre es un orgullo estar presentes en la Vuelta Infantil. El objetivo es inculcar el amor por el deporte desde temprana edad. Hemos visto a muchos niños que comenzaron aquí y hoy son campeones nacionales o internacionales”, expresó Flores.
La representante también hizo hincapié en la importancia de fomentar la actividad física en lugar del sedentarismo.
“Queremos alejarlos de las tablets, del sedentarismo y de los malos hábitos de vida. Verlos pedalear con emoción, competir sanamente y disfrutar, eso es lo más bonito”, agregó.
Además, Bike Mart ofrecerá mantenimiento preferencial a todos los niños inscritos en la Vuelta Infantil y a los adultos que participen en la edición mayor.
“Recomendamos que traigan sus bicicletas a revisión antes del evento para evitar contratiempos. El día de la competencia infantil tendremos nuestro taller móvil para resolver detalles básicos como inflar llantas o aceitar cadenas, pero lo ideal es llegar preparados”, mencionó Flores.
La Vuelta Infantil El Heraldo 2025 promete ser una jornada llena de energía, color y solidaridad, donde cada pedalazo representará esfuerzo, alegría y la esperanza de seguir construyendo una nueva generación de ciclistas hondureños.