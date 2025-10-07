¡Queda poco tiempo! Inscribe a tu pequeño en la Vuelta Infantil 2025

Tegucigalpa, Honduras.- Las inscripciones para la Vuelta Infantil El Heraldo 2025 están por llegar a su etapa final, y aún hay tiempo para que los padres inscriban a sus hijos en esta emocionante experiencia deportiva que promueve la diversión, la salud y la unión familiar.

El proceso de registro cierra oficialmente el miércoles 15 de octubre, por lo que los interesados pueden aprovechar los próximos días para asegurar un lugar en esta tradicional competencia que cada año reúne a cientos de pequeños ciclistas llenos de energía y entusiasmo.

Los padres pueden registrar a sus hijos de forma sencilla a través del sitio web vueltaelheraldo.hn, en tiendas Bike Mart, o en el kiosco ubicado en el pasillo del Foodcourt de Multiplaza, abierto de jueves a domingo, de 12:00 M a 6:00 PM. El costo de inscripción es de L200 por participante, e incluye una mañana llena de adrenalina, juegos y premios. El formulario es rápido y práctico, solo requiere datos básicos del padre o tutor, y la información personal del menor inscrito.

Categorías de competencia

Este año se espera la participación de más de 250 niños y niñas entre 2 y 10 años, divididos en distintas categorías según su edad: Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. 2 a 4 años: 2 vueltas 5 a 6 años: 5 vueltas 7 a 8 años: 10 vueltas 9 a 10 años: 12 vueltas El evento se llevará a cabo el domingo 19 de octubre en el estacionamiento del tercer nivel de Multiplaza Tegucigalpa, iniciando a las 7:00 am. Personal de mercadeo del diario invita a los padres para que se unan a este gran evento: "Hacemos un llamado a todos los padres de familia a que se animen a inscribir a sus hijos en La Vuelta Infantil EL HERALDO, un evento deportivo lleno de alegría y diversión. Será una experiencia donde podrán crear recuerdos únicos junto a sus pequeños, disfrutar de un ambiente familiar y participar en sorteos de premios en efectivo, bicicletas y hasta un viaje a Roatán".