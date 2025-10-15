Multiplaza: la casa insignia de la Vuelta Infantil de EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La magia de la Vuelta Ciclística El Heraldo 2025 no solo se vive en las rutas de competencia, también se respira en el estacionamiento de Multiplaza, la casa oficial de la Vuelta Infantil por once años consecutivos. Para Lila Fúnez, coordinadora de Mercadeo del centro comercial, este compromiso es un motivo de orgullo. “Nos llena de entusiasmo ser el lugar donde las familias se reúnen para acompañar a los pequeños y vivir los mejores momentos disfrutando de este gran deporte”, expresó emocionada. Multiplaza ha abierto sus puertas una vez más para acoger la fiesta de los futuros campeones, quienes tendrán como escenario la torre de estacionamiento del centro comercial.

El espacio se transforma en un circuito vibrante de risas, bicicletas y aplausos, consolidando a Multiplaza como un centro que apuesta por experiencias únicas. "Para nosotros es un gran orgullo apoyar siempre el deporte y la buena salud de nuestros pequeños, que son el futuro de nuestro país", afirmó Fúnez. La coordinadora de mercadeo destacó cómo este evento ha crecido año tras año, reuniendo a más niños y familias en un ambiente de entusiasmo y convivencia. "Todos los años nos sorprende la gran participación que tiene la Vuelta Infantil. Nos entusiasma ver cómo más personas se suman para apoyar este gran deporte", aseguró.

Más allá de la competencia, Multiplaza subraya el valor social que acompaña a la Vuelta. Este 2025, la causa solidaria se centra en apoyar a la Asociación Arca de Esperanzas, lo que convierte cada pedalazo en un gesto de esperanza. “Creo que cada actividad debe tener ese punto solidario, y es un honor formar parte de esta gran obra que beneficia a quienes más lo necesitan”, agregó.