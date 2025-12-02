Tabla de posiciones de LaLiga española: Barcelona se aleja en la cima

Barcelona, España.- El FC Barcelona se llevó el choque en su casa y con su gente ante un poderoso Atlético de Madrid que llegó con la ilusión de dar la sorpresa en el Spotify Camp Nou.

Con goles del brasileño Raphinha y otro de Dani Olmo, el equipo de Hansi Flick se impuso ante los que dirige Diego "Cholo" Simeone.

Ahora el FC Barcelona con estos tres puntos que sumó jugando como local, se aleja a cuatro puntos de su mas cercano rival que es el Real Madrid de Xabi Alonso.

Por su parte el Atlético de Madrid queda en cuarto puesto con 31 unidades con un juego más que el Real Betis, que aun así ganando ante el Barcelona el sábado no le pasaría ya que solo tiene 24.

El FC Barcelona llegó a 37 puntos, se aleja a cuatro del Real Madrid que se mide este miércoles ante Athletic Club en Bilbao, quien llega como octavo en la clasificación.