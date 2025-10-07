Honduras brilla en casa durante el Campeonato Centroamericano de Ciclismo de Montaña

Tegucigalpa, Honduras.- Del 2 al 5 de octubre, Tegucigalpa se convirtió en la capital del ciclismo regional con la realización del Campeonato Centroamericano de Ciclismo de Montaña 2025, donde participaron delegaciones de Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras. La competencia, avalada por la Confederación Panamericana de Ciclismo (COPACI) y la Unión Ciclística Internacional (UCI), tuvo como escenario la exigente pista de El Picacho, que puso a prueba la resistencia y técnica de los mejores pedalistas de la región.

Durante tres días de intensa acción, los ciclistas se enfrentaron en tres modalidades: XCM (Cross Country Marathon), XCC (Cross Country Short Track) y XCO (Cross Country Olímpico), dejando una destacada actuación de la delegación hondureña, que brilló con fuerza frente a potencias centroamericanas.

Modalidad XCM

Héctor Menéndez obtuvo el tercer lugar en la categoría Élite Masculino y el segundo lugar en Sub-23, seguido de Sebastián Pavón, quien completó el podio Sub-23. En la categoría Cadetes, José Viera logró el segundo puesto, mientras que Ángel Rosales se quedó con el tercero. En femenino, Vanessa Mejía se consagró campeona centroamericana en la categoría Élite. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Modalidad XCC

En el XCC Short Track, el ciclista Luis López volvió a demostrar su jerarquía al quedarse con el primer lugar en Élite Masculino, y Linda Menéndez obtuvo el tercer puesto en Élite Femenino. En las categorías menores, Ángel Rosales y Jadde Solórzano lograron destacarse al finalizar en la cuarta posición de Cadetes.

Modalidad XCO

La jornada más emotiva se vivió en el Cross Country Olímpico (XCO), donde Honduras confirmó su dominio con otra victoria de Luis López, quien alcanzó su tetracampeonato centroamericano tras ganar consecutivamente en 2022 (Honduras), 2023 (Guatemala), 2024 (Costa Rica) y 2025 (Honduras).

Además, Linda Menéndez volvió a subirse al podio con el tercer lugar en Élite Femenino, mientras que Marcos Mendoza obtuvo segundo lugar en Junior, y los cadetes José Viera, Ángel Rosales y Jade Solórzano completaron una brillante participación con podios en sus respectivas categorías. Como resultado del campeonato, Honduras clasificó a cuatro atletas para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, que se celebrarán en Santo Domingo, República Dominicana, un hecho histórico que consolida el crecimiento del ciclismo de montaña en el país.