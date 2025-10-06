Destapan romance de Vinicius Jr con influencer: Así es la bella chica que conquistó al delantero

Destapan rumor de un supuesto romance entre el futbolista del Real Madrid Vinicius Jr y reconocida creadora de contenido. Esto se sabe hasta el momento.
Vinicius Júnior se lució con un doblete el pasado sábado para el triunfo del Real Madrid sobre el Villarreal en el Estadio Santiago Bernabéu (3-1), por la octava jornada de la Liga Española y recuperar el liderato.
La 'Casa Blanca' volvió a disfrutar del mejor Vinicius. Disputó su mejor partido en este inicio de temporada con dos goles, penal y una expulsión provocada. Su exhibición solo confirma que sigue siendo determinante para su equipo.
Más allá de lo realizado sobre el terreno de juego, medios de España y Brasil especulan que el polémico delantero podría estar vinculado sentimentalmente con una de las personalidades más reconocidas de su país.
Durante las últimas horas ha saltado en redes sociales el nombre de Virginia Fonseca, una influencer y presentadora de TV brasileña, que causó revuelo al aparecer en el Bernabéu durante la victoria merengue.
La presencia de Virginia generó amplia repercusión mediática en Brasil, especialmente tras lucir una camiseta dedicada a Vinicius y celebrar sus dos goles desde las graderías.
"Gol del Big Seven", escribió la joven tras el tanto de Vini para abrir el marcador. Y luego publicó: "Otro gol del Big Seven, hay que respetarlo".
La expresión "Big Seven" hace alusión al número de camiseta que utiliza Vinicius, quien además dedicó parte de su celebración a las cámaras con un "te amo" y un beso, generando confusión e intriga sobre a quién iba dirigido.
Virginia expresó que la camiseta que lució tenía una dedicatoria personal del jugador. En días anteriores, también mostró que residía en la casa de Vini, lo que representó el tercer viaje de la influencer a Madrid durante el último mes y medio. Estos hechos incrementaron los rumores sobre un posible romance.
De acuerdo con la información del portal 'LeoDias', ambos se reunieron a puertas cerradas recientemente en la capital española. Más tarde publicaron fotos en sus redes sociales entrenando juntos en el mismo lugar.
La citada fuente mencionó que el '7' madridista le envió un ramo de flores tras la cita, lo que reforzó especulaciones sobre la naturaleza de su relación.
En julio, la bella influencer participó de la fiesta de cumpleaños número 25 de Vinicius en Río de Janeiro.
Pese a los rumores de noviazgo, la oficina de prensa de Virgnia Fonseca sostuvo que "no comenta la vida personal o sexual" y aclaran que su estadía en Europa corresponde a una visita entre amigos.
La brasileña tiene 26 años, es una figura influyente en redes sociales con más de 50 millones de seguidores en Instagram y además se desempeña como presentadora de televisión.
Nacida en Estados Unidospero de raíces brasileñas, ha construido una sólida carrera en el mundo digital, siendo considerada una de las influencers más exitosas del país.
La vida privada de Virginia quedó bajo observación en el último año tras la disolución de su matrimonio. Estuvo casada con el cantante Zé Felipe, hijo del reconocido artista Leonardo, con quien tuvo tres hijos. Se separaron en 2025 y desde entonces ella ha mantenido un perfil enfocado en su profesión.
Ahora, el corazón de Vinicius parece que habría sido conquistado por Fonseca. El seguimiento mediático a este nuevo vínculo se intensifica, aunque ambos no brindan confirmación alguna sobre la existencia de un amorío.
La química que los seguidores perciben entre Vinicius y Virginia sigue alimentando la posibilidad de un nuevo romance en el horizonte.
Así es la bella chica que conquistó al delantero del Real Madrid.