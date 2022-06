Denovan Torres habló tras quedar fuera de Marathón: ¿Fichará por Olimpia o Motagua? ¿Tuvo problemas con el equipo?

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Tras haber sido anunciado como baja para el Marathón, equipo con el que debutó y perteneció por 12 años, Denovan Torres hizo un análisis del equipo verdolaga en el recién terminado Torneo Clausura, además de hablar de su futuro y aclarar si tuvo problemas con Manuel Keosseián o directivos.

El arquero originario de Yoro, dice sentirse agradecido con el equipo quedandose con lo buenos momentos vividos en la institución verdolaga, además confesó tener ofertas de equipos de la Liga Nacional.

¿Cómo valoras tu rendimiento en el último torneo?

No salieron las cosas como yo quería siempre me he caracterizado por jugar todos los partidos. Creo que tuve errores, uno es humano y tiene que centrarse. No se nos dieron los resultados que todos queríamos.

¿Qué le faltó al equipo para poder lograr el torneo objetivo?

No tuvimos la suerte. El gol no nos acompañó a pesar de que teníamos las ganas porque la mentalidad siempre fue ganadora. Hay que darle el mérito al rival que hizo buenos partidos y a nosotros no nos ajustó.

¿Ya anunciada tu salida de Marathón cómo te sientes después de haber hecho una vida en el equipo?

Me siento triste, pero esto tiene que continuar, uno como jugador no es eterno en una institución. Estoy agradecido con Marathón, sus directivos que me dieron una oportunidad de hacer una carrera ahí.

¿Hay sentimientos encontrados?

Esto es de salir adelante y agradecido con el equipo. No te niego que si hay que si hay un pesar, tenemos que seguir.

¿Qué pasó por tu cabeza cuando ibas saliendo de la sede en la que llegaste desde 2010 como un niño que soñaba llegar al primer equipo?

Me sentí tranquilo, feliz porque gracias a Dios cumplí mis sueños de debutar en Liga Nacional con Marathón, levante un título y me consolidé.

¿Por dónde viene la rescisión de contrato teniendo más de un año de vínculo?

Tenía un año de contrato, pero pienso que siempre es bueno un cambio y no estancarse en un solo lugar, le di bastantes años al equipo y me voy con una buena amistad con la directiva llegamos a un buen acuerdo. Marathón es una gran institución; sin embargo, cuando uno cambia de ambiente siempre es para conseguir mejores cosas.

¿Los directivos te decían que no te fueras?

Orison Amaya y Rolin Peña no querían que me fuera, pero ya lo había decidido.

¿Qué te dijo Manolo?

Con el entrenador no hablo desde el último partido contra Real España. No volví hablar con ninguno del cuerpo técnico. Nadie sabía que yo iba a tomar esa decisión.

¿Te llevabas bien con él, lo digo porque desde su llegada alternó mucho la portería del club?

Si, tenía buena relación con el profe Manolo y Juan Obelar porque ya los conocía de antes. Todos son muy buenas personas y nunca he tenido problemas los profesores desde que estoy en el equipo.

¿Tu salida viene porque Keosseián quería traer otro portero?

Para nada, nunca escuche al profe decir eso. En Marathón siempre ha habido competencia.

¿Dame tu momento que jamás olvidarás estando en Marathón?

Uno que viene de lugares lejanos a la ciudad siempre es difícil y cuando uno viene empezando no tiene los medios para sustentarte. Tengo muchos momentos en Marathón que son inolvidables. Pienso que el más especial fue el triunfo de penales contra Real Estelí fue uno de los episodios futbolísticos que mas disfrute.

¿Ahora que viene para Denovan?

Ahora mismo estoy tranquilo en mi casa, analizando y pensando en lo que viene en las propuestas y si no me parecen pues voy a estar descansando.

¿Tienes ofertas reales tomando en cuenta que eres uno de los porteros con mejores cualidades del país?

Siempre hay ofertas gracias a Dios y tengo las puertas abiertas en algunos equipos, pero vamos a esperar para tomar la mejor decisión y en su momento lo van a saber.

¿Tu futuro está en la capital?

Sí, siempre he tenido una opción en la capital y quiero pensar bien para seguir en lo del fútbol. He tenido ofertas por ejemplo en La Ceiba, el Vida me contactó hace un año antes de que renovara con Marathón. Ahora soy agente libre y uno debe ser profesional y debe adaptar a todo

¿Has recibido ofertas de Olimpia?

No, de Olimpia no hay nada.

