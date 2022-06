SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Fiel a su estilo, directo y sin pelos en la lengua, Héctor Vargas habló de las salidas de los extranjeros Omar Rosas y Ezequiel Denis de Real España.

El León de Formosa explicó el motivo por el cual se van y los problemas musculares que tuvo Rosas que evitó que llegara con ritmo a la fase final del Clausura 2022.

LEA TAMBIÉN: “Buba” López tiene ofertas de equipos de Honduras, Europa y Sudamérica, afirma su agente

“Tuvimos muchos problemas con lesiones musculares, sobre todo con los jugadores veloces, que no soportaron la carga de trabajo y de exigencia que requería el equipo para pelear la gran final, eso nos pasó factura”, comenzó diciendo Vargas en una entrevista a Fútbol y Pasión.

Y continuó: “Rosas no es el delantero que ocupamos, falla mucho gol, debemos buscar alguien que nos llene los requisitos que necesitamos, mientras Denis no nos llenó su juego, ni defensivo ni ofensivo, por eso jugadores como Gerson Chávez le ganaron el puesto, no es mal jugador, pero no encaja en nuestro equipo”.

Real España ya comenzó a reforzar su zona de ataque con el fichaje de Pedro Baez, delantero paraguayo que llega procedente de la Liga de Guatemala.