Alcaldía de Tegucigalpa entrega útiles escolares a 800 niños en Las Casitas

Tegucigalpa, Honduras.- La educación es un derecho al que todos los menores deberían tener acceso, pero en algunos casos la falta de recursos económicos limita su acceso. Esta es la situación que padecen cientos de niños del Distrito Central (DC). Algunas escuelas públicas tratan de suplir ciertas necesidades, sin embargo, no se cubre lo suficiente para garantizar un buen aprendizaje. Este jueves, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) decidió llegar a una de las tantas comunidades donde se presentan estas necesidades: aldea Las Casitas.

"La alcaldía capitalina, dirigida por el alcalde Jorge Aldana, junto a la Red Solidaria, llevó su proyección social a la comunidad de Las Casitas, beneficiando a estudiantes de varias escuelas con la entrega de más de 800 mochilas con útiles escolares y zapatos nuevos", aseguró la AMDC a través de un comunicado. La entrega de estos kits se realizó en ocho escuelas aledañas a la aldea: Puerta de Golpe, Jocomico, El Aceituno, Las Tapias, Nueva Aldea, Pompilio Ortega, República de España y José Cecilio del Valle. En total, fueron 800 niños los que se beneficiaron con estos insumos. El objetivo es que los estudiantes de estos centros educativos reciban sus clases con todo lo necesario y no tengan ningún obstáculo en su aprendizaje, además de aliviar los gastos de los padres de familia.

Los equipos proporcionados incluyen nueve cuadernos, lápices, colores, marcadores, reglas, correctores y pegamento. La actividad se desarrolló en el centro comunal de la aldea. En este punto se reunieron los estudiantes, padres de familia, autoridades escolares y de la comuna, para hacer la entrega de los insumos. Otras comunidades que vieron la noticia pidieron a la comuna llegar a otros sectores de la capital donde también necesitan esta asistencia.