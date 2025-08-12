Padres del Instituto Milla Selva aportan L160 para pupitres y medicamentos

Tegucigalpa, Honduras.- La falta de insumos esenciales en el Instituto España Jesús Milla Selva, obliga a los padres de familia a sacar dinero de sus bolsillos para suplir las necesidades y mantener en condiciones aceptables la educación de sus hijos. Según la directiva de la sociedad de padres de familia, el aporte fue aprobado durante la asamblea general celebrada el 14 de junio. Los fondos se destinarán a la compra de mobiliario escolar y de insumos para la clínica médica del centro. La medida busca suplir necesidades urgentes que afectan el bienestar de los estudiantes, en un contexto de escasez de recursos en varios centros educativos del país.

Según la circular emitido por la directiva de la sociedad de padres de familia del instituto, la distribución del dinero solicitado se hará de la siguiente manera: 100 lempiras para la compra de pupitres y los 60 restantes para abastecer la clínica médica estudiantil. La escasez de estos insumos ha provocado molestias y preocupación no solo para los alumnos, que son quienes día a día los necesitan, sino también entre los padres de familia. Las nulas respuestas de las autoridades de Educación del país, provocó que la asociación de padres decidiera por resolver el problema por cuenta propia. "Siempre se ocupan ese tipo de insumos", expresó una de las profesoras del centro.

La asociación de padres aclaró que “este pago debe realizarse una sola vez por padre en la ventanilla de administración del instituto, donde se entregará el respectivo recibo”. La administración del instituto se encargará de la compra y entrega de los insumos, la única solicitud para los padres es abocarse lo más pronto a las instalaciones para entregar el dinero. Algunos padres ya cumplieron con esta solicitud, acordada hace casi dos meses, no obstante, hay quienes no cuentan con la suma solicitada, por lo que no han podido llegar al centro con el pago.