Llegó como figura a Real España y termina rescindiendo contrato: Baja previo a juego ante Olimpia

EL HERALDO conoció que en las últimas horas el jugador argentino empacó sus maletas y no seguirá en la institución sampedrana. Su salida inesperada se da tras la dolorosa derrota aurinegra en tierras chapinas, donde prácticamente sentenció su eliminación de la Copa Centroamericana.

San Pedro Sula, Honduras.- ¡Sorpresa! Luego de cuatro jornadas del torneo Apertura 2025 y tres fechas de la Copa Centroamericana , R eal España y Matías Rotondi llegaron a un acuerdo para finalizar su relación contractual.

En el Estadio El Trébol, Real España cayó 2-1 ante Municipal y consumó su segunda derrota en dos partidos en el torneo de clubes internacional de Concacaf. Pero esto no se quedó aquí, ya que en la máquina confirmaron su baja.

EÑ HERADO conoció que Matías Rotondi apareció entre los convocados de Real España para el duelo ante "Los Escarlatas". Sin embargo, el sudamericano no fue uniformado y eso causó molestias al futbolista que terminó "rompiendo" el contracto con los aurinegros.

Este viernes el exdelantero de Honduras de El Progreso se despidió de sus compañeros y su salida deja con una opción menos en el ataque del equipo comandado por el costarricense Jeaustin Campos.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Ante el adiós definitivo de Rotondi, la máquina aurinegra quedó con los siguientes ejes de ataque: Yeison Moreno (Colombia), Carter Bodden (Honduras), Brayan Moya (Honduras) y Gustavo Moura (Brasil).

Previo a su salida de Real España, el delantero argentino no vio acción por el torneo Apertura y la Copa Centroamericana 2025. Esto agudizó su continuidad en el cuadro catedrático que tiene pie y medio fuera del certamen de Concacaf.