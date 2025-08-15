Con dos clásicos de infarto: Fecha, hora, estadios y dónde ver la jornada 5 de Liga Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- Este fin de semana continúa la emoción del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. La quinta jornada llega cargada de intensidad con dos clásicos de alto voltaje que prometen deleitar a todos los amantes del fútbol local. La acción arranca este sábado 16 de agosto a las 3:00 PM, cuando Génesis PN reciba a Olancho FC en el estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz. Los Caninos vienen de caer 1-0 ante Marathón, mientras que los Potros llegan motivados tras golear 3-1 a Motagua en Tegucigalpa.

A las 5:15 PM, el estadio Ceibeño será escenario del duelo entre UPNFM y Victoria de La Ceiba. La Jaiba Brava busca salir del fondo de la tabla y lo hará frente a unos Lobos que quieren seguir escalando posiciones en este Apertura. La jornada sabatina cerrará con el plato fuerte: Real España frente a Olimpia, en el clásico más esperado de la fecha. El duelo entre Aurinegros y Leones se disputará en el estadio Francisco Morazán, a partir de las 7:30 PM. El domingo se completará la actividad con dos encuentros. A las 3:00 PM, Juticalpa FC recibirá al CD Choloma, y a las 7:30 PM, el estadio Nacional de Tegucigalpa será sede del tradicional clásico de las “EMES” entre Motagua y Marathón. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Olimpia llega como líder invicto con 10 puntos, seguido de Marathón, Real España y Platense, que comparten la segunda, tercera y cuarta posición con 9 unidades cada uno.

PARTIDOS DE LA QUINTA JORNADA DEL APERTURA 2025