  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Partido de tiktokers Honduras vs El Salvador sufrirá cambio de estadio: Esta sería la nueva sede

Tras el rotundo éxito en la venta de boletos, este sería el nuevo estadio que albergaría el partido de tiktokers entre Honduras y El Salvador

  • 15 de agosto de 2025 a las 08:41
Partido de tiktokers Honduras vs El Salvador sufrirá cambio de estadio: Esta sería la nueva sede
1 de 16

Inesperada noticia respecto al partido de tiktokers que disputarán Honduras y El Salvador el próximo viernes 22 de agosto. Organizadores lo adelantan.

Fotos: Cortesía.
Partido de tiktokers Honduras vs El Salvador sufrirá cambio de estadio: Esta sería la nueva sede
2 de 16

Los enfrentamientos entre creadores de contenido se han vuelto sensación en las últimas semanas.

Partido de tiktokers Honduras vs El Salvador sufrirá cambio de estadio: Esta sería la nueva sede
3 de 16

El primer compromiso se llevó a cabo en el estadio Las Delicias de Santa Tecla, El Salvador.

Partido de tiktokers Honduras vs El Salvador sufrirá cambio de estadio: Esta sería la nueva sede
4 de 16

Fue el pasado viernes 8 de agosto del presente año y estuvo lleno de muchas emociones.

Partido de tiktokers Honduras vs El Salvador sufrirá cambio de estadio: Esta sería la nueva sede
5 de 16

En ese partido fueron los "guanacos" los ganadores. El mismo finalizó con un marcador de 3-2.

Partido de tiktokers Honduras vs El Salvador sufrirá cambio de estadio: Esta sería la nueva sede
6 de 16

El coloso de la ciudad de Santa Tecla estuvo a reventar con al menos 10,000 personas presentes.

Partido de tiktokers Honduras vs El Salvador sufrirá cambio de estadio: Esta sería la nueva sede
7 de 16

Además, hubo una transmisión en Youtube que contó con más de 300,000 dispositivos conectados al mismo tiempo.

Partido de tiktokers Honduras vs El Salvador sufrirá cambio de estadio: Esta sería la nueva sede
8 de 16

Tras el rotundo éxito del evento disputado el pasado 8 de agosto en tierras salvadoreñas, la organización decidió realizar el partido de vuelta en la ciudad de San Pedro Sula, Honduras.

Partido de tiktokers Honduras vs El Salvador sufrirá cambio de estadio: Esta sería la nueva sede
9 de 16

La fecha del partido será el próximo 22 de agosto y se había escogido el estadio Francisco Morazán como sede del mismo.
Partido de tiktokers Honduras vs El Salvador sufrirá cambio de estadio: Esta sería la nueva sede
10 de 16

Pero las cosas cambiaron en las últimas horas tras el rotundo éxito en la venta de la boletería para el espectáculo deportivo.
Partido de tiktokers Honduras vs El Salvador sufrirá cambio de estadio: Esta sería la nueva sede
11 de 16

Las entradas se agotaron en menos de un día, lo que ha provocado incertidumbre en los organizadores del encuentro.

Partido de tiktokers Honduras vs El Salvador sufrirá cambio de estadio: Esta sería la nueva sede
12 de 16

Según conoció Grupo OPSA, los encargados del montaje están analizando realizar el cambio de sede y ahora se estaría usando el estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula.
Partido de tiktokers Honduras vs El Salvador sufrirá cambio de estadio: Esta sería la nueva sede
13 de 16

Lo anterior, basado en que varias personas se han quedado sin boletos y el Olímpico Metropolitano permitiría la emisión de más tickets.

Partido de tiktokers Honduras vs El Salvador sufrirá cambio de estadio: Esta sería la nueva sede
14 de 16

Son alrededor de 37,325 aficionados que caben en este estadio, mientras que en el Morazán solo caben unos 18,000.
Partido de tiktokers Honduras vs El Salvador sufrirá cambio de estadio: Esta sería la nueva sede
15 de 16

La última vez que se llenó el estadio Olímpico en su totalidad fue con la llegada del Inter Miami de Lionel Messi a Honduras para jugar partido amistoso ante Olimpia.
Partido de tiktokers Honduras vs El Salvador sufrirá cambio de estadio: Esta sería la nueva sede
16 de 16

Se le recomienda a los aficionados que estén pendientes de todos los canales oficiales de los organizadores y de EL HERALDO para darse cuenta de la confirmación de la nueva sede del juego de tiktokers.

Cargar más fotos