Partido de tiktokers Honduras vs El Salvador sufrirá cambio de estadio: Esta sería la nueva sede

Inesperada noticia respecto al partido de tiktokers que disputarán Honduras y El Salvador el próximo viernes 22 de agosto. Organizadores lo adelantan.
Los enfrentamientos entre creadores de contenido se han vuelto sensación en las últimas semanas.
El primer compromiso se llevó a cabo en el estadio Las Delicias de Santa Tecla, El Salvador.
Fue el pasado viernes 8 de agosto del presente año y estuvo lleno de muchas emociones.
En ese partido fueron los "guanacos" los ganadores. El mismo finalizó con un marcador de 3-2.
El coloso de la ciudad de Santa Tecla estuvo a reventar con al menos 10,000 personas presentes.
Además, hubo una transmisión en Youtube que contó con más de 300,000 dispositivos conectados al mismo tiempo.
Tras el rotundo éxito del evento disputado el pasado 8 de agosto en tierras salvadoreñas, la organización decidió realizar el partido de vuelta en la ciudad de San Pedro Sula, Honduras.
La fecha del partido será el próximo 22 de agosto y se había escogido el estadio Francisco Morazán como sede del mismo.
Pero las cosas cambiaron en las últimas horas tras el rotundo éxito en la venta de la boletería para el espectáculo deportivo.
Las entradas se agotaron en menos de un día, lo que ha provocado incertidumbre en los organizadores del encuentro.
Según conoció Grupo OPSA, los encargados del montaje están analizando realizar el cambio de sede y ahora se estaría usando el estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula.
Lo anterior, basado en que varias personas se han quedado sin boletos y el Olímpico Metropolitano permitiría la emisión de más tickets.
Son alrededor de 37,325 aficionados que caben en este estadio, mientras que en el Morazán solo caben unos 18,000.
La última vez que se llenó el estadio Olímpico en su totalidad fue con la llegada del Inter Miami de Lionel Messi a Honduras para jugar partido amistoso ante Olimpia.
Se le recomienda a los aficionados que estén pendientes de todos los canales oficiales de los organizadores y de EL HERALDO para darse cuenta de la confirmación de la nueva sede del juego de tiktokers.