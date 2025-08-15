Elison Rivas destapa duro pasado: "Me comportaba inmaduro, pasaba peleando con entrenadores"

Con la mirada puesta en la doble competencia de Liga Nacional y Copa Centroamericana , el lateral expresó su gratitud por llegar al club de sus sueños y el compromiso de responder a la confianza Eduardo Espinel , además de la afición melenuda.

Tegucigalpa, Honduras.- El jugador de Olimpia , Elison Rivas , conversó con los medios de comunicación en la previa del clásico nacional frente a Real España . El compromiso se disputará este sábado en el estadio Morazán de San Pedro Sula.

El jugador fue autocrítico al repasar su carrera, admitiendo que en el pasado actuó con inmadurez y que las lecciones del fútbol y de la vida lo han hecho reflexionar y madurar, especialmente por el ejemplo que quiere dar a sus hijos. Ahora, con la madurez y disciplina que asegura haber adquirido, Rivas confía en que su desempeño en Olimpia le abra nuevamente las puertas de la Selección Nacional .

Rivas habló sobre la exigencia de vestir la camiseta merengue, reconociendo que es un privilegio que conlleva gran responsabilidad, especialmente en un equipo que afronta un calendario tan complicado. También recordó su paso por la Máquina, al que agradeció por la oportunidad de debutar, y aseguró que enfrentará el clásico como una final.

El plantel está trabajando para eso, la verdad que si pueden salir los 11 habituales, los otros compañeros lo van a hacer de la mejor manera, para eso trabaja el profesor y para eso nos exigimos. Entonces, estamos mentalmente al cien, preparados para el partido de mañana.

Primeramente, agradecerle a Dios por esta oportunidad que se me brindó de poder estar en este club. La verdad que era un deseo de niño, llegué con unas ganas de poder hacer las cosas de la mejor manera y toca seguir trabajando para poder ser tomado en cuenta en la Selección Nacional.

¿Qué significa para estar en Olimpia y cómo te han recibido cada uno de tus compañeros?

¿Cómo afrontar este partido contra Real España luego de su derrota ante Municipal?

Real España tendrá otro partido contra nosotros, todos los partidos son diferentes. Esta semana nos sirvió bastante para poder trabajar mucho en las deficiencias que teníamos, vamos con todo el sábado.

¿Cómo vivís estos clásicos, has estado del otro lado y ahora que estás aquí en Olimpia?

Siempre agradecerle a Real España por la oportunidad que me brindó de poder debutar en el club. La verdad que me lo tomo con mucha responsabilidad, sé la magnitud, lo grande que es Real España y lo grande que es Olimpia. Debemos afrontar el partido de mañana como una final. Desde que salí del Real España siempre he tenido comunicación, más con Daniel Carter Bodden, es como un hermano para mí.

Llegar a un equipo grande y afrontar el doble torneo con la responsabilidad que implica tanto a nivel nacional como internacional vestir la camiseta de Olimpia, ¿qué representa?

Utilizar la camisa de Olimpia es un privilegio y una responsabilidad muy grande porque es el equipo más grande de Honduras y tiene una afición muy exigente, entonces uno tiene que estar preparado para todo.

La vida te da muchas enseñanzas siempre, altibajos, andas bien, andas mal y hoy estás en Olimpia, ¿crees que aquí te puedes abrir la oportunidad de volver a la Selección?

No puedo excusarme, me comportaba como un joven inmaduro. Las acciones y los golpes que me ha dado el fútbol me han hecho recapacitar y poder madurar un poco, poder darme cuenta de dónde estoy parado. Ahorita, gracias a Dios, se me abrió la oportunidad de poder llegar a Olimpia y lo afronto con mucha responsabilidad y madurez. Para volver a la Selección Nacional estoy trabajando y jugando de la mejor manera, Dios mediante el profe se pueda fijar otra vez en mí y estoy a disposición de él.

El fútbol te ha regalado una segunda oportunidad. Contanos un poco de todo eso que has vivido y qué consejo le darías a ese Elison Rivas de hace un par de años.

Cuando empecé a jugar en primera división, a temprana edad, me comportaba muy inmaduro, casi no me gustaba entrenar, pasaba peleando con muchos entrenadores, compañeros, y la verdad que me gustaría tenerlos de frente para pedirles disculpas y decirles que no volvería a pasar de mi parte. El fútbol me ha regalado muchas oportunidades, no solo una, y la verdad que esta es una de las oportunidades más bonitas que puedo tener, y me gustaría aprovecharla al máximo y eso es lo que estoy haciendo.

¿Cuál es el escenario donde usted dijo, "verdaderamente tengo que cambiar"?

Lo que más me hizo cambiar fue lo que estaba pasando mi familia. Mi familia hablaba conmigo, me comportaba muy rebelde con ellos y me disculpo bastante. La verdad que cuando uno sufre, la familia sufre con uno. Entonces, uno debe cambiar, más que soy padre de familia, tengo dos niños, por ellos es que uno quiere lo mejor para ellos.