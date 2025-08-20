  1. Inicio
Hijos de Maynor, Emilio Izaguirre y Tyson: herederos que siguen los pasos de sus padres

El torneo Apertura 2025-2026 ha comenzado y en las plantillas de los equipos hay historias interesantes de jugadores que siguen los pasos de sus progenitores.

Hijos de leyendas e íconos, quienes en el pasado marcaron su legado en el fútbol hondureño, quieren hacer lo mismo e incluso superar el legado de sus progenitores.

 Fotos: X
Dereck Moncada debutó con el Olimpia a los 16 años y también ha sido parte del proceso de selecciones menores de Honduras. Es hijo del excapitán de la Bicolor, Maynor Figueroa.
Dereck heredó el temple de su padre, pero desde una posición ofensiva y cada vez es más habitual verlo en el 11 titular del club merengue.
Harold Fonseca, vástago del exportero de Motagua, Marvin Fonseca, ha defendido los colores del Ciclón Azul, Olimpia, Marathón y actualmente es cancerbero de los Potros de Olancho FC.

 FOTO: cortesía redes sociales
En la Liga Nacional, el guardameta ha disputado más de 200 partidos, manteniendo en 66 partidos la portería en cero.

 FOTO: Olancho FC
Jorge y Renán Benguché. Tanto el padre como el hijo conocen lo que es levantar el trofeo de la Liga Nacional; ahora el 'Toro' quiere seguir haciendo historia con el Olimpia así como su padre lo hizo con el Victoria.

 FOTO: X
Formado en las inferiores del club merengue, Jorge se ganó el apodo de “El Toro” por su fortaleza física y su capacidad para chocar, aguantar y definir frente al arco.

 FOTO: X
Mathías Vásquez es de los jóvenes con mayor potencial en el fútbol hondureño. Con 18 años tiene 21 partidos y siete goles en la Liga Nacional con el Motagua, equipo donde militó su papá Diego Vásquez.

 Erlin Varela
Su olfato goleador, presión alta y entrega total lo convierten en una de las grandes apuestas azules para el futuro inmediato. También ha sido parte del proceso sub-20 de la Selección de Honduras.

 FOTO: El Heraldo
Jaylor ‘Kalushita’ Fernández, su apodo lo relaciona directamente con la historia de su padre, Narciso Fernández, en el club verdolaga y no es casualidad.

 FOTO: El Heraldo/cortesía redes
Marathón confía plenamente por su evolución, y la afición ya lo identifica como un heredero natural de ‘Kalusha’ Fernández, no solo por su nombre, sino por su fútbol.

 FOTO: Marathón
Jorge Babington López lleva el mismo nombre de su padre, defensa central que jugó en Motagua y Vida, pero Jr. quiere marcar su propia historia en los Lobos UPNFM.

 FOTO: cortesía redes
El exjugador está presente en el crecimiento de la carrera de su hijo y le aconseja mantenerse humilde para triunfar en el fútbol.

 Foto: Cortesía redes
Con un mayor recorrido por la Liga Nacional, Milton Josué Núñez busca consolidarse por la banda izquierda con el Atlético Choloma. Su padre ‘Tyson’ Núñez fue una leyenda con Honduras y jugaba como delantero.

 FOTO: cortesía redes
Milton y el equipo maquilero quieren demostrar que no serán la cenicienta del campeonato y que han llegado para afianzarse en el máximo nivel.

 FOTO: El Heraldo
Con un gran historial de jugadores en la familia, José García defiende los colores de UPNFM. Ha jugado en las cinco jornadas y ya suma dos goles.

 FOTO: cortesía redes
Su padre José Antonio García hizo historia al ganar el primer y único título de liga para el Victoria en 1995. Además, José Raúl García es sobrino del exfutbolista Óscar Boniek García.

 FOTO: cortesía redes
Luis Santamaría Crisanto recientemente se incorporó al Motagua para la temporada 2025-2026, siguiendo los pasos de su padre, Luis Santamaría Figueroa, recordado por su solidez en la zaga de Marathón y Motagua.

 FOTO: cortesía redes
Santamaría fue la sorpresa del equipo nacional de Honduras en la Copa Oro 2025, donde destacó por su fuerte marcaje y desborde por el lateral derecho.

 Foto: X
Emilio Izaguirre sigue los pasos de su padre. Sus papá es un histórico del Motagua y del fútbol hondureño. Como jugador, el lateral izquierdo ganó una liga en 2006 y la UNCAF en 2007.

 FOTO: El Heraldo
Emilio Izaguirre Jr, conocido cariñosamente como 'Milito', ha comenzado a forjar su propio camino en Motagua. Aunque todavía no debuta en el torneo nacional, suma experiencia desde el banquillo.

 FOTO: cortesía redes
