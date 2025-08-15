Impactante: Momento en que el futbolista Ñangui Cardona llega al hospital tras ser apuñalado

Momentos de tensión vivió el exfutbolista de Liga Nacional "Ñangui" Cardona tras ser atacado a machetazos por sujetos, hasta el momento desconocidos.
Jorge Cardona, más conocido como el Ñangui, fue atacado a machetazos en la ciudad que lo ha visto crecer toda su vida.
El evento criminoso se registró a las 2:30 A.M en la 36 Guaymas de la Ciudad de El Progreso.
El ex jugador del Honduras Progreso fue trasladado inmediatamente en una patrulla de la Policía Nacional al hospital regional en El Progreso, posteriormente a una clínica privada
El medio de comunicación ABS Informativo reveló imágenes exclusivas de la llegada de Cardona al hospital publico de El Progreso.
En las mismas se puede apreciar cuando los elementos policiales están bajando al futbolista hondureño de la paila de la patrulla.
Posteriormente se escuchan los gritos de desespero del Ñangui: "Will, mírame como vengo. Ya no aguanto", expresaba.
En el video se puede apreciar la gran herida que sufrió Ñangui en uno de sus brazos.
Hasta el momento se desconoce quién y porqué fue herido el recordado carismático futbolista de la Liga Nacional y campeón con el Honduras Progreso.
¿Quién es el Ñangui Cardona? Jorge Cardona debutó en la Liga Nacional con el Honduras Progreso en la temporada 2014/2015 y de inmediato sorprendió por su habilidad y fuerza.
Radicó siempre en la ciudad de El Progreso, Yoro, cuando jugaba en segunda división con el Honduras Progreso.
Combinó el trabajo de albañil, entrenaba y jugaba con los arroceros.
Fue pieza fundamental con el Honduras Progreso que se coronó en diciembre del 2015 en la Liga Nacional de Honduras.
Tuvo un breve paso en el Marathón con Héctor Vargas a final del 2018.
Previo a su debut con la Selección de Honduras en febrero del 2015, lo raparon junto al otro debutante, Ángel Tejeda.
La humildad caracterizó al “Ñangui”, siempre atendió su puesto de baleadas en las cercanías del estadio Humberto Micheletti de El Progreso.
Sufrió una operación en la rodilla izquierda y eso le impidió continuar jugando al fútbol. En marzo del 2020 se retira oficialmente. Jugó 158 partidos en la Liga Nacional de Honduras y anotó 12 goles.
A pesar de la lesión, el hondureño se mantiene activo en el fútbol.
Actualmente es la estrella del Bayern de la Liga de Veteranos de la ciudad de El Progreso, Yoro.
El “Ñangui” tiene 6 hermanos en total, 4 varones y 2 hembras. Sus padres son Juan Antonio Cardona y Santa Isabel Hernández.