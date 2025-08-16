Apareció Roosevelt con mil excusas: que no hay radares y que no sé qué

CIRCO. Desde el “circo de los hermanos cara dura” mandan a pedir más respeto para los payasitos y que, por favorcito, no los comparen con alguien como Johel Zelaya.

OFENSA. Los payasitos, aclaran, nos alegran el alma, nos levantan el espíritu, nos arrancan sonrisas y convierten la tristeza y la melancolía en bienestar. Por eso, dicen, es una ofensa, un agravio, una afrenta y una falta de respeto comparar a tan angelicales seres con un remedo de ser humano.

ACTO. Hombre, estos refundidores no se tocan los hígados para hacer changoneta hasta de la educación y convertir en un circo político, un acto solemne con estudiantes de secundaria.

CENTRAL. Los indignados padres de familia denunciaron -con fotos, vídeos y todos los mikis- la politización de un acto del gobierno en el Instituto Central, donde, qué creen, a la hora de la hora apareció la Ramona como la “gran estrella” del evento. Pobres estudiantes.

MARCHA. Todo listo para la gran marcha de esta tarde del pueblo cristiano, pese al boicot y ataques de los descerebrados de Libre, en contra de los líderes de las iglesias católica y evangélica.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

50. Habrá caminatas en más de 50 municipios de la geografía nacional, incluidos los dos principales, la capital de la “res-pública” y “jampedro”, los territorios del Pollo Contreras.

POLÍTICOS. En la capital Juan Diego ha llamado a los cristianos a sumarse a la marcha, aunque, al igual que el “papi” y Nasralla, no asomará el cacho en acatamiento al llamado de las mismas iglesias, que no quieren ver políticos.

COMPLOT. La comidilla en redes, moles, salones de belleza y donde Tito Aguacate sigue siendo el “gran complot” denunciado por el sobrino de la Moncha, para darle chicharrón al “cabo Mel”, como le dice el valiente Quintín.

PUENTE. De cada diez que opinan, nueve o nueve y medio no le creen ni el bendito a Johel Zelaya y medio mundo coincide en que todo es un circo -o cortina de humo- para taparle el ojo a la seria denuncia de la fiscal gringa sobre el “puente aéreo”.

VACA. Otros creen que quieren opacar la marcha de las iglesias, luego del fracaso del boicot en su contra dirigido por tierra, mar y aire, desde los corrales de la “vaca intelectual”.

BURLA. En otros chats toman el anuncio de Johel Zelaya como una burla a la inteligencia de los hondureños. Será.

RADARES. Ajá, pero ya apareció Roosevelt poniendo mil excusas, que no tiene radares y que no sé qué, que aquí que allá, yo no fui, fue Teté.