Calidad de camas apunta a posible sobrevaloración de L200,000 por Marina Mercante

Con el monto calculado por EL HERALDO Plus se habrían podido adquirir otras 20 camas, completando así las 40 que la institución planeaba comprar originalmente.Sin embargo, según la propia Marina Mercante, no pudo concretar la compra total porque el valor acumulado superaba el límite de 300,000 lempiras establecido para adquisiciones menores.Además del precio, hubo fuertes cuestinamientos, debido a que mientras los funcionarios de las capitanías de puerto a nivel nacional dormían en el suelo o en colchonetas ya deterioradas, el proveedor tardó más de siete meses en la entrega.