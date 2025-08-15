Calidad de camas apunta a posible sobrevaloración de L200,000 por Marina Mercante

Expertos consultados por EL HERALDO Plus señalaron que la calidad de las camas entregadas a los capitanes no coincide con lo especificado en las facturas, pese a que cada una tuvo un costo cercano a 15,000 lempiras

  • 15 de agosto de 2025 a las 16:49
Los empleados de la Marina Mercante decidieron no utilizar las camas porque eran de mala calidad.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- La calidad de las camas que la Dirección General de la Marina Mercante (DGMM) entregó a los capitanes no coincide con lo especificado en las facturas, lo que apunta a una posible sobrevaloración de unos 200,000 lempiras.

Así lo ratificaron expertos en el tema consultados por la Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus a partir de fotografías de los muebles y la factura de pago de Marina Mercante. La institución compró a finales de 2024 un total de 20 camas matrimoniales a una empresa de servicios de ingeniería.

El primer detalle que un especialista que labora en el rubro de la fabricación de camas detectó es el tipo de colchón, pues mientras Marina Mercante facturó unidades de doble colchón, los funcionarios recibieron de un colchón.

Además, en el recorrido realizado por este medio se constató que los muebles poseían poco espesor comparado al que tiene una cama que valdría unos 15,000 lempiras, el costo final que tuvo cada una, incluyendo impuesto y traslado.

El proveedor, identificado como Servicios de Ingeniería (Serin), se comprometió a entregar camas marca Olympia, con seis años de garantía, doble colchón, tejido ajustable y material resistente, con capacidad para soportar hasta 240 kilogramos.

ASJ: Hubo incumplimiento desde que DGMM contrató a empresa sin experiencia

Según la factura No 000-001-01-0000-0256, el precio de cada una de las camas —sin impuesto— fue de 12,292.40 lempiras, haciendo un total de 245,848 lempiras, más 15,000 lempiras para el traslado de las unidades a las distintas capitanías de puerto.

Con el Impuesto Sobre Ventas (ISV), el costo total de los productos fue de 299,975.20 lempiras, establecen los documentos públicos del portal de transparencia de esta dependencia estatal, es decir, cada cama costó alrededor de 15,000 lempiras, incluyendo impuesto y el traslado.


Un experto con dos décadas de experiencia en el rubro afirmó que, según catálogos de fabricantes, una cama de modelo económico cuesta entre 2,000 y 5,000 lempiras. Incluso mostró estilos de mayor calidad que los entregados en las capitanías, con precios más bajos si se compran directamente al fabricante.

De acuerdo con la página web de la empresa distribuidora de esta marca, el precio al detalle oscila entre 3,600 y 3,700 lempiras.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus cotizó el mismo modelo en julio, obteniendo un valor de 4,895 lempiras por unidad, con envío gratis, para un total de 97,900 lempiras.

La diferencia con la compra realizada por Marina Mercante supera los 200,000 lempiras.

Las camas que llegaron a las capitanías de puerto eran de otra marca distinta a la que se compró, según constató EL HERALDO Plus.

 (Foto: Alex Pérez)

Con el monto calculado por EL HERALDO Plus se habrían podido adquirir otras 20 camas, completando así las 40 que la institución planeaba comprar originalmente.

Sin embargo, según la propia Marina Mercante, no pudo concretar la compra total porque el valor acumulado superaba el límite de 300,000 lempiras establecido para adquisiciones menores.

Además del precio, hubo fuertes cuestinamientos, debido a que mientras los funcionarios de las capitanías de puerto a nivel nacional dormían en el suelo o en colchonetas ya deterioradas, el proveedor tardó más de siete meses en la entrega.

