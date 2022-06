Luego del fracaso que significó la no consecución del pentacampeonato, a lo interno del Olimpia se ha vivido una semana llena de noticias que han incluido la salida del entrenador Pablo Lavallén, la cual ha estado llena de polémica, y las bajas confirmadas de siete futbolistas. Para el Viejo León no lograr el quinto título al hilo fue un fracaso, pero en el campamento blanco no pierden tiempo y ya trabajan con miras en el Apertura 2022, teniendo ya en la mira a varios futbolistas que podrían llegar al Rey de Copas la próxima temporada.