Pedro Troglio: “Nadie me ha llamado de Olimpia, vamos a ver qué pasa”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Olimpia está a la búsqueda de un nuevo entrenador luego de que el pasado martes anunciara la salida de Pablo Lavallén, quien llegó a un mutuo acuerdo con la directiva para dejar el cargo tras fracasar en el objetivo de guiar al equipo hacia el pentacampeonato.

Tras confirmarse la salida del DT argentino han sido varios los nombres que han sonado para llegar al banquillo de los Leones, siendo Salomón Nazar y Pedro Troglio los grandes favoritos.

Precisamente Pedro Troglio se refirió a la posibilidad de regresar al club con el que se consagró tetracampeón del fútbol hondureño, mencionando que hasta el momento nadie de la institución merengue lo ha llamado.

“No me han llamado del Olimpia”, confirmó Pedro Troglio a la pregunta del exjugador del León, Carlos Prono, quien dirige el programa deportivo “Sin Anestesia”.

A la vez que confirmaba que hasta el momento no ha tenido contacto con la directiva del Albo, Troglio mostró su deseo por dirigir a la Selección de Honduras, cargo que finalmente quedó en manos de su compatriota Diego Vázquez.

“Yo estaba con ganas de dirigir la selección de Honduras, pero no pudo ser. Nadie me ha llamado del Olimpia para el puesto de entrenador, nadie me comunicó nada de nada por ahora. Veremos que pasa”, señaló el oriundo de Luján, Argentina.

Luego de su salida del San Lorenzo de Almagro, Pedro Troglio se encuentra sin equipo a pesar de que su nombre haya sido vinculado a las selecciones de Honduras y Panamá, además del reciente interés del Olimpia, quien busca entrenador tras la salida de Pablo Lavallén.

