Javier Portillo a Motagua: “Cuando levanten cuatro copas seguidas podemos tener un mano a mano”

A su salida del Viejo León, el veterano jugador de 40 años solo tuvo palabras de agradecimiento hacia la institución y la afición merengue, mencionando además que aún no piensa en el retiro.

Muy fiel a su estilo, Portillo no se limitó a hablar de su salida del Olimpia y a la hora de ser consultado por la eliminación ante el clásico rival atizó contra el equipo que dirige Hernán “La Tota” Medina.

“El Pulgarcito” comenzó diciendo que los Leones tenían el mejor plantel de la Liga Nacional y que este es el Motagua más limitado al que se han enfrentado.

“La verdad teníamos el mejor plantel de la Liga Nacional, lo digo con respeto, lo digo, no entiendo como quedamos eliminados, tengo amigos en el vecino, pero en realidad, es el equipo más limitado que le he visto en la historia del vecino, es la realidad, nosotros sabemos porque no lo logramos”, manifestó.

Del mismo modo, Portillo siguió disparando contra Motagua, asegurando que si llegaban en su mejor forma el Albo hubiera pasado a la gran final por un amplio margen de goles, a la vez que recriminó los errores arbitrales en el juego de ida.

“Con el respeto de los vecinos, si nosotros les agarramos como estábamos nosotros, les metemos cuatro, sigo analizando el partido, por una llegada quedamos eliminados, más allá de los errores arbitrales que influyeron”, indicó.

Por último, el jugador que ha formado parte de los dos tetracampeonatos que ha logrado el Rey de Copas le dejó un recado al Mimado luego de la eliminación en semifinales, retándolos a lograr el hito que solamente tiene el León en el fútbol de Honduras.

“Yo del vecino, no hablo, cuando levanten cuatro seguidas podemos tener un mano a mano, mientras tanto seguimos siendo el Rey de Copas”, puntualizó.

DE INTERÉS: Un ídolo y dos exseleccionados nacionales: desfile de bajas en Olimpia