“Es un hasta siempre, el sentimiento por el León lo llevo en la sangre”: Portillo se despide de Olimpia

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un mensaje de texto le notificó que ya no seguiría con Olimpia, pero lo tomó con mucha tranquilidad, externó este miércoles Javier Portillo tras ser una de las seis bajas de Olimpia de cara al Apertura 2022.

El jugador de 40 años aún no piensa en su retiro. Portillo ya no jugará más con los Leones y tampoco se despidió, pero sí dejó un claro mensaje: “Es un hasta siempre, el sentimiento por el León lo llevo en la sangre”.



“Solo puedo agradecer a la afición. El León lo llevo en la sangre”, manifestó el jugador a un medio de comunicación local.

Además, el lateral dijo que aún no se sale del grupo de WhatsApp de Olimpia.



“No me he salido, soy corajudo, ahí sigo en el grupo. Yo no soy de despedirme, no soy así, aquí voy a despedirme, no lo esperen en el chat, ya me conocen. Me voy tranquilo, yo trabajé bien hasta el último día, no estoy para comentar lo de otros”.

Entretanto, el de 40 años no descarta jugar en la segunda división del fútbol hondureño.



