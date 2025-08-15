¿Quiénes son las reconocidas vendedoras de jugos y horchatas que fueron arrolladas en SPS?

Este viernes 15 de agosto, tres jóvenes famosas por su emprendimiento de jugos y horchatas, fueron brutalmente arrolladas por un vehículo en la 7 calle de la Avenida Circunvalación, en San Pedro Sula. ¿Quiénes son y cuál es su estado de salud? Aquí los detalles.
Las víctimas fueron identificadas como Nayrovis Orellana y su hermana Lesly Orellana (derecha) quien resultó con más lesiones a causa del accidente.
La otra joven que resultó herida fue identificada como Génesis.
De acuerdo con el reporte preliminar, un vehículo que venía de otro carril perdió el control luego de que supuestamente se le explotara una llanta.
El vehículo Toyota Corolla gris con placa HAB 6978, se saltó la mediana impactando contra un árbol y luego contra las tres vendedoras que se encontraban vendiendo sus populares jugos en la zona.
De acuerdo con el relato de los testigos, Lesly resultó con más lesiones, debido a que quedó atrapada debajo del vehículo, por lo que buenos samaritanos se unieron para sacarla.
Estas personas que se encontraban en el lugar sufrieron lesiones leves.
Al lugar de los hechos llegaron miembros del cuerpo de socorro y agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).
Tras ser evaluadas, las víctimas del accidente vial fueron trasladadas hacia un centro asistencial cercano para que recibieran atención médica.
La noticia conmocionó a la población sampedrana, pues las jóvenes afectadas son muy reconocidas en la zona por su emprendimiento de jugos.
Nicolle Osorto, también integrante del emprendimiento, confirmó que Nayrovis, Lesly y Génesis se encuentran fuera de peligro.
"Me contacté con Nicolle, quien es compañera de trabajo de ellas, y me dijo que gracias a Dios ellas se encuentran bien. Pedimos Oración para ellas, al igual que para todas las personas que trabajamos en las calles, gracias de antemano", escribió un familiar.
Usuarios de redes sociales opinan que las jóvenes "están vivas de milagro".
Mientras que otros piden a las autoridades que deduzca responsabilidades al culpable, cuya identidad no ha sido revelada.