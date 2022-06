Suzy Cortez, ganadora del Miss BumBum, asegura haber sido acosada por Gerard Piqué

“Los únicos jugadores del Barcelona que nunca me enviaron nada fueron Messi y Coutinho. Son grandes esposos y respetan mucho a sus esposas. Shakira no se merecía esto”, señaló la galardonada del Miss BumBum 2019.

Por otra parte, Suzy Cortez también afirmó que Gerard Piqué le ofreció pagarle el viaje a Europa y que incluso llegó a mandarle fotografías y videos íntimos.

“Me envió fotos que no abrí, pero pude ver que eran desnudos”. Piqué fue muy irrespetuoso conmigo. No hablé en el momento por lástima a Shakira. No quería destruir una familia”, afirmó la modelo que también reveló que decidió no bloquear al jugador para no levantar sospechas.

Ante la posible ruptura amorosa entre Gerard Piqué y Shakira, la brasileña ganadora de Miss BumBum en 2019 aseguró que la cantante colombiana no merece nada de lo que está viviendo y lamentó la situación.

Hasta el momento ni Gerard Piqué ni Shakira han salido a hablar acerca de los rumores que indican una posible separación a causa de una infidelidad del futbolista.

