Shakira y Piqué estarían separados por supuesta infidelidad

BARCELONA, ESPAÑA.- Después de 12 años de relación y dos hijos, el amor entre la cantante Shakira y el fútbolista Gerard Piqué habría llegado a su fin.

Y es que fue la periodista Laura Fa, a través de su podcast “Mamarazzis” quien habría develado la infidelidad del futbolista que habría llevado a la famosa pareja a estar inmersa en una crisis.

Además, se conoció que el defensa del Barcelona se habría mudado de la mansión en que vivía con la colombiana para mudarse a su casa de soltero.

Esta versión a sido confirmada por varios medios españoles, quienes afirman que los vecinos de Piqué lo han visto ingresar a su “piso”.

En las revelaciones de Laura Fa reveló: “La cantante lo ha pillado con otra y se van a separar. Eso es así. Ha ocurrido. Por eso hay distancia. Quizás no queda en nada, pero eso ha pasado”.

Según la comunicadora, la intérprete de “Pies descalzos” fue la que tomó la decisión de separarse.

También, se dice que Piqué ha salido de discoteca en varias ocasiones a las que acude con su compañero del conjunto culé, el centrocampista Riqui Puig.

“Te felicito”

Luego de conocerse la supuesta infidelidad, los usuarios en las redes sociales afirman que su último tema “Te felicito”, con Rauw Alejandro, sería una indirecta para su expareja.

A lo largo del tema Shakira canta: “Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebasó el vaso”.

Hasta el momento, ni la colombiana ni el español han aclarado su situación.